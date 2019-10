Cuento de Frank Ruffino: Desaparecer a Rocky

I

El problema

El perro de mi vecino Ernestino ladraba y ladraba cada noche, cada noche en que yo buscaba descansar tras haber trabajado arduamente durante el día. Apenas hundía mi cabeza en la blanca y perfumada almohada y pronto venía ese delicioso sopor, antesala del sueño, cuando Rocky iniciaba su concierto.

Este suplicio se había prolongado por dos semanas, sin que mis ruegos a Ernestino por hacer algo con su mascota surtieran efecto. Rocky ladraba y ladraba, no era contra la luna, ni contra algún gato, zorro o este maldito Gobierno, era un ladrar loco de ladrar por ladrar.

Una noche, bajo uno de estos torrenciales aguaceros de octubre, pensé sería distinto, pues su arrullo sin lugar a dudas neutralizaría a esa máquina infernal del desasosiego, logrando un propicio ambiente para el descanso y sueño. Sin embargo, la bienhechora lluvia en mi rescate se detuvo en seco, situación que me puso en alerta temiendo lo peor. Pero extraño era el hecho de que reinara un silencio sepulcral.

Así debió transcurrir media hora mágica, cuando abruptamente desperté tras escuchar un chirrido en el cristal que me hizo incorporarme en la cama. Guardé silencio sin encender la bujía, y así estuve expectante, sentado como estaba… “Bueno, tal vez un pájaro nocturno o felino entretenido en mi ventana”, cavilé. Pero no había conciliado el sueño cuando tuvo lugar un segundo chirrido más fuerte y continuo. Procedí a sacar del cajón mi revólver Magnum .22 de nueve tiros, embutí los pies en las pantuflas, y a tientas fui sigiloso hasta la fuente del ruido. Con la punta del cañón descorrí un cachito de cortina, convencido de que tendría la visión de un ladrón tratando de forzar el marco de la ventana que no está asegurada con rejas, y fue cuando mi rostro y su rostro estuvieron perfectamente uno contra el otro, apenas separados por el grosor de dos milímetros de vidrio, empañado por la humedad de las gotas de lluvia: exhibiendo una postura de autómata, sus ojos vidriosos y el hocico echando espesas babas y la lengua afuera, el temerario perro de Ernestino comenzó a ladrarme, sin mover la cola, ni cabeza, ni patas… Horrorizado calculé que sobre el lomo de esta suerte de zombi ni una pulga perdería el equilibrio; helo ahí, únicamente agitando obstinadamente y verticalmente su maldita y fastidiosa quijada, como un robot en un anuncio de baterías de larga duración.

A poca distancia dormía profundamente mi mujer mostrando su consabida capacidad de yacer imperturbable, aunque esté al lado de una batería antiaérea en manos de un pelotón de infantería. Todavía así, pensé, si perdía yo los estribos la despertaría sin necesidad, agravando, quizá, su insuficiencia cardíaca. Practiqué un ademán de silencio y un contenido “cállate maldito o te encajo un plomazo”. Contra todo pronóstico la fiera calló. Deslicé el dosel negro con aires olímpicos creyéndome un mago o domador de fieras diabólicas, pero no había dado dos pasos, cuando de nuevo comencé a padecer: ladrido tras ladrido, con más ahínco y desconcierto, este bicho cuyo único propósito en su existencia era volverme loco. Abrí el visillo de golpe y calló, lo cerré y ladró. De tal manera esta dinámica absurda nos mantuvo por espacio de unos minutos. No existía sobre la faz del planeta fórmula alguna capaz de hacerlo desistir de su campaña cuyo objetivo era destruir mis sentidos: la sirena perruna iba a un punto insostenible de decibeles, superando, creí yo, a la pitoreta de un tren que irrumpe en mitad de la noche.

Acaricié el revólver… Una bala acabaría con todo, una bala de ‘tres pesos’ pondría fin a mi sufrimiento. Del clóset extraje el cilindro silenciador que mi cuñado M.M., mecánico de precisión, me había fabricado días antes.

II

La solución

Está más de decir que soy un hombre de fe y amante de la vida, un defensor de animales y del medioambiente. Mis amigos más íntimos lo saben, y yo, Frank Ruffino, siempre he tratado en lo posible de dirimir los conflictos de manera pacífica o bien buscando alguna solución ingeniosa, esto en aras de quedar las partes, si no contentas, al menos en paz y sin lamentar fatales consecuencias. Pero ya había llegado al límite con el asunto de Rocky, y mis súplicas a Ernestino habían caído en el vacío, como si no existiera el más mínimo derecho a disfrutar del descanso por las noches que para eso se hicieron desde inmemoriales tiempos, casi un mandato biológico: trabajad y descansad.

Puesto el silenciador del arma en su lugar, cuando en un golpe de genialidad o de locura, otorgándole a Rocky una última oportunidad, recordé a la gran perra blanca de peluche en la repisa de mi amada hijita, fallecida hacía unos años, tras padecer una larga y dolorosa enfermedad. Los ladridos continuaban sin tregua, Leocadia roncaba como un sochantre y el desapercibido Ernestino descansaba siempre tan tranquilo, ajeno a mi sufrimiento y a las pendencias personalizadas de su perro en mi contra…

La escena, entonces, estaba servida para perpetrar el crimen perfecto y ocultar en el chagüite del solar, bajo metro y medio de tierra, a este psicópata canino. Fui al cuarto-museo de Clemencita (a estas alturas de las hostilidades mis ojos eran los de un loco, y, junto a ellos, enhiesta, el arma pegada a mi sien derecha con el cañón hacia el tejado al estilo de Harry ‘el sucio’) más seguro y determinado que nunca de mis intenciones, pero, repito, todavía así, buscando una remota solución que al menos justificara a mi alma de que hizo lo indecible para no asesinar a un perro de bien, porque no me consta lo contrario, excepto por el triste defecto de haberse vuelto un fastidio, de ese inédito ensañamiento exclusivo sobre mi noble humanidad que sólo demandaba un ambiente ameno y silencioso por las noches. Agarré el peluche como si se tratara de una panacea, y otorgándole al juguete inanimado la categoría de ser vivo, le hablé con desquiciada dulzura mientras sobaba su lomo:

-Así, así bonita, bonita, ¡bonitaaaaaaaa!

Apostado frente a la ventana tras la que Rocky aullaba endemoniadamente sin control, descorrí la persiana, y morbosamente le presenté la bola de pelos como salida del cortinaje de un gran teatro de variedades, esto sin soltar mi Magnum .22 de cañón largo. Para mi sorpresa el infausto perro de Satanás y Ernestino calló, sí, calló el monstruo ruidoso, esta suerte de máquina infernal del desconcierto desconectó sus incansables quijadas sádicas. No sé si una tregua larga o la paz definitiva llegaban a mi vida; extrañamente ahora sus ojos lelos parecían candiles únicamente vistos en los seres irremediablemente románticos.

Empleé una gruesa cinta adhesiva para fijarla en el cristal y por fin cerré el telón que ponía término a mi tormento existencial… Ya reinaba un silencio de camposanto, una tranquilidad añorada desde hacía muchos días. Cansado como un sonámbulo me dirigí a la cama y caí exhausto junto a mi mujercita.

Y otra amada Blanca, lejana y juvenil, me consolaba en el sueño. ©

‘Desaparecer a Rocky’ © es la ‘versión’ narrativa y literaria (‘experimental’, nos dice su propio autor) del poema de Frank Ruffino ‘Un perro ladra y ladra en la noche’ (2005), y que ya aparece en su libro ‘Habitación del Hombre’ © (Alebrije Ediciones, Colección Marenostrum, 2015). ‘Desaparecer a Rocky’ vendrá en su primer libro de cuentos “Los perros también soñamos” que espera ver la luz este año. Hemos publicado aquí otros relatos de esta interesante y auténtica obra inédita que ya esperan los lectores ver en librerías nacionales: “Loco a la carta”, “Un blanco amanecer”, “Otra especie de filantropía”, “El lector aparecido” y “Triste historia de un viejo anticomunista cubano”.