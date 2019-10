Trump anuncia el «mayor acuerdo de todos los tiempos» con China

«El acuerdo que acabo de alcanzar con China es, hasta el momento, el mejor y mayor trato para nuestros agricultores patriotas en la historia de nuestro país», tuiteó el presidente.

….Other aspects of the deal are also great – technology, financial services, 16-20 Billion in Boeing Planes etc., but WOW, the Farmers really hit pay dirt! @ChuckGrassley @joniernst @debfisher @BenSasse Thank you to all Republicans in Congress for your invaluable help!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 de octubre de 2019