Arabia Saudí niega estar detrás del ataque a un petrolero iraní en mar Rojo

Riad, 13 oct (Sputnik).- El ministro de Estado de Asuntos Exteriores saudí, Adel al Jubeir, negó de plano este domingo la implicación de Riad en el incidente de un buque cisterna iraní en el mar Rojo.

«Desde luego que no. No nos comportamos de esta manera, en absoluto. No es así como actuamos ni tampoco lo hicimos en el pasado», dijo Al Jubeir cuando periodistas en Riad le preguntaron si el incidente del petrolero iraní Sabiti cerca de la costa saudí podría ser una represalia por el reciente ataque contra Saudi Aramco, del que Riad y sus aliados occidentales responsabilizan a Irán.

Los medios iraníes informaron el viernes de dos explosiones –posiblemente, por impacto de misiles– a bordo del buque cisterna Sabiti de Irán que se encontraba a unas 60 millas náuticas del puerto saudí de Yeda, en el mar Rojo.

Según la información preliminar, el incidente no dejó heridos ni causó incendio a bordo, pero sí dañó dos tanques provocando un derrame de combustible al mar.

Más tarde se informó que el barco se encuentra en condición estable y que se detuvo la fuga de hidrocarburos.

El incidente dio origen a conjeturas de que podría tratarse de una represalia por el reciente ataque contra la industria petrolera saudí.

El pasado 14 de septiembre, las instalaciones de Saudi Aramco en el este de Arabia Saudí fueron objeto de un ataque reivindicado por las milicias yemeníes de los hutíes.

Sin embargo, Estados Unidos y Arabia Saudí sostienen que detrás del incidente está Irán, que rechaza en términos categóricos su implicación.

El portavoz del Ministerio de Defensa saudí, Turki al Maliki, afirmó que las instalaciones en Abqaiq y Khurais habían sido atacadas con 18 misiles de crucero y 7 vehículos aéreos no tripulados de fabricación iraní. (Sputnik)