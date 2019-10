Mujeres y jóvenes destacan en foro regional sobre derechos de la población afrodescendiente

Con una destacada participación de mujeres y jóvenes, concluyó este lunes el primer día de trabajo del Foro de Consulta: “Acelerando la acción global para el cumplimiento de los derechos de las personas afrodescendientes en América Latina y el Caribe”, que se realiza en San José.

La actividad se extenderá hasta este miércoles para dar luego dar paso a la Reunión de Alto Nivel, en la que participará el Presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, y representantes de toda la región.

Cinco paneles compusieron la agenda del evento de este martes, que trataron temas sobre la realidad actual de las personas afrodescendientes; cambio climático y desarrollo rural; derechos sexuales y reproductivos; así como la perspectiva de la juventud, las mujeres y la academia para la consecución de la Agenda 2030.

Paola Yáñez, Coordinadora General de la Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora, hizo un llamado durante el encuentro para “dar un giro a las políticas públicas de América Latina y el Caribe, para que lleguen -sin discriminación alguna- a las mujeres afrodescendientes, indígenas y rurales.

“Es fundamental generar este tipo de espacios para que líderes y lideresas de la región, construyamos junto a las autoridades de nuestros países una agenda basada en el reconocimiento, justicia y desarrollo”, expresó.

Por su parte, el Director de Cultura de la Alcaldía de Colón, Abel Aronátegui, un joven de 28 años, destacó durante su participación que las juventudes “no están esperando que se les pase la batuta, sino que asumimos de manera decidida trabajar por el desarrollo de nuestras comunidades”.

El Representante de UNICEF en Costa Rica, Gordon Jonathan Lewis, exhortó a los padres y madres a luchar contra las puertas cerradas en el área de salud, académico y social, hasta lograr derechos y accesos para todos los niños, niñas y adolescentes afrodescendientes de América Latina y el Caribe.

En la ceremonia de apertura, realizada este lunes por la mañana, la Primera Vicepresidenta de la República de Costa Rica, Epsy Campbell Barr, expresó que las naciones de la región deben “aspirar a construir países llenos de inclusión, donde los derechos consagrados en las constituciones no sean promesas, sino una realidad cotidiana para todas y todos”.

“Me han presentado muchas veces como la primera mujer afrodescendiente en ocupar un cargo de Vicepresidenta en la región y he dicho que ser la primera no es fácil, abrir caminos no es fácil, estar en los lugares donde no estuvieron las otras y los otros que se parecen a una no es nada fácil, pero aquí estoy, sin dar un paso atrás, para abrir el camino para todas esas personas, a todos esos jóvenes que aún están atrás y que sueñan con llegar aún más lejos”, expresó.

El Director Regional del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), Harold Robinson, aprovechó el espacio para felicitar al Gobierno de Costa Rica por impulsar una “destacable agenda para la promoción, protección y defensa de los derechos humanos”.

Este miércoles se implementarán mesas de trabajo para construir una propuesta de acción que permita el avance de los derechos de las personas afrodescendientes y una estrategia regional con acciones prioritarias. Además, se desarrollará un panel para analizar las manifestaciones contemporáneas de racismo y discriminación.

Acerca del encuentro regional:

El Foro de Consulta y la Reunión de Alto Nivel “Acelerando la acción global para el cumplimiento de los derechos de las personas afrodescendientes en América Latina y el Caribe”, que se realiza del 15 al 18 en San José, constituye una plataforma para identificar los avances y desafíos de la región en cuanto a la implementación del Decenio Internacional de los Afrodescendientes y otros instrumentos internacionales, así como recomendaciones y compromisos que permitan avanzar en las acciones que deberán ser impulsadas durante el segundo quinquenio.

Todas las actividades son organizadas por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), por mandato del Secretario General, en coordinación con el Despacho de la Primera Vicepresidencia de la República de Costa Rica.

Acerca de los pueblos afrodescendientes:

En América Latina y el Caribe hay aproximadamente 200 millones de personas afrodescendientes. De ellas, muchas se encuentran en una condición de desventaja que genera un impacto para el acceso igualitario a la educación, la justicia, los servicios de salud, empleo y vivienda.

Según un informe del Banco Mundial presentado el año anterior, las personas afrodescendientes en América Latina y el Caribe tienen 2.5 veces más de probabilidades de vivir en pobreza y menos posibilidades de terminar estudios en primaria.