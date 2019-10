Octavo día consecutivo de manifestaciones en Cataluña transcurre sin incidentes

Barcelona, 21 dic (Sputnik). – El octavo día consecutivo de protestas en Cataluña transcurrió sin incidentes, teniendo como nota destacada el lanzamiento de globos de pintura en Barcelona contra furgones de policía ante la sede del departamento de Interior del Gobierno catalán.

«Ven con tus globos llenos de pintura y entre todos pondremos color al departamento de Interior a los que los custodian», rezaba el mensaje difundido en redes por los grupos independentistas convocantes, los CDR (Comités de Defensa de la República), que en los últimos días asumieron el peso de las movilizaciones.

Desde el lunes 14 de octubre Cataluña vive una oleada de protestas en respuesta a la decisión del Tribunal Supremo de imponer penas de prisión por un total de 100 años a nueve líderes independentistas por el intento de ruptura con España mediante el referéndum unilateral de autodeterminación que se celebró el 1 de octubre de 2017.

«Yo ya no sé cuántos días llevo en la calle, he perdido la cuenta, pero no pienso parar de salir hasta que algo cambie», señala a Sputnik una señora que asiste a la manifestación con una silla plegable para «que la jornada se haga más llevadera».

Durante el desarrollo de la concentración, a la que volvieron a acudir varios miles de personas, jóvenes activistas llenaron globos con pintura y los lanzaron contra la sede de Interior, cuyo responsable, el consejero Miquel Buch, está siendo muy cuestionado durante los últimos días por la actuación de los Mossos d’Esquadra (la policía catalana) durante las protestas.

Alrededor del edificio había un perímetro con vallas y los globos de pintura no consiguieron llegar ni al edificio ni a la mayoría de furgones de Mossos que se encontraban en la zona.

No obstante, uno de los furgones de Mossos sí se encontraba al alcance de los globos, por lo que se convirtió en el foco de los lanzamientos y acabó lleno de pintura.

Por el momento la manifestación transcurrió en un ambiente pacífico, lo que se sitúa en la línea de lo sucedido en la jornada del domingo, el primer día sin altercados desde el inicio de las protestas, que en sus primeros cinco días dejaron graves disturbios.

Estos disturbios causaron 600 heridos en toda Cataluña (de los cuales 228 son agentes de policía), casi 200 personas arrestadas (28 fueron enviados a prisión provisional) y más de 2,5 millones de euros de daños solo en la ciudad de Barcelona, que registró 660 incendios de barricadas. (Sputnik)