Rector de la UTN asegura que Asamblea y el Ejecutivo violentan acuerdo con las universidades

San José, 21 Oct (Elpaís.cr).- El Rector de la Universidad Técnica Nacional, Marcelo Prieto aseguró ante los diputados que analizan el Fondo Especial para la Educación Superior, que tanto la Asamblea Legislativa como el Poder Ejecutivo están violentando los acuerdos alcanzados con las Universidades Públicas y los estudiantes sobre los montos del FEES para el 2020.

La diputada de Liberación Nacional, Yorleny León Marchena, le consultó a Prieto si fue esta Asamblea Legislativa la que solicitó la asignación de los 70 mil millones para gastos de capital.

Ante ello el Rector respondió que no, que esta suma salió de un acuerdo con los Ministros y la Comisión de Enlace.

¿Esta Asamblea legislativa está respetando el acuerdo que las Universidades, en el marco de la Comisión de Enlace y los jerarcas del Ejecutivo llegaron y establecieron?, consultó León.

Prieto fue enfático en que no se están respetando los acuerdos, “porque no han modificado lo que mandó irrespetuosamente el Ministerio de Hacienda dentro del proyecto de Presupuesto Nacional”.

Días atrás, los rectores de las universidades no lograron, en la Comisión de Asuntos Hacendarios, que se le devolviera el uso original a los 70 mil millones de colones que les fueron redireccionados al Fondo Especial para la Educación Superior. Pero se logró votar de manera favorable, una moción del diputado Enrique Sánchez Carballo para reclasificar 35 mil millones del FEES que estaban destinados a gastos de capital a gastos corrientes.

En ese momento, el diputado del PAC, Enrique Sánchez Carballo había indicado que lo que “se busca es darle mayor aire a las universidades para que los gastos operativos del 2020 no se vean tan restringidos, estamos destinando una gran cantidad de recursos a gastos de capital que es infraestructura y equipamiento, pero en gasto de capital como un laboratorio, unas aulas, un equipo, no es nada si no tenemos los profesores para impartir esas clases”.

El Rector fue claro en que se debe modificar la forma en que se distribuyen los recursos del FEES, esto ante una consulta del Presidente de la Comisión Wagner Jiménez Zúñiga, quien además le preguntó sobre si las universidades públicas deben ajustar su régimen salarial al igual que el resto de los funcionarios públicos.

Prieto señaló que las universidades han realizado grandes esfuerzos en el tema de salarios y que él dijo en una ocasión que “o las universidades terminan con los privilegios o los privilegios terminan con las universidades”.

Agregó, además, que no está de acuerdo con el pago de anualidades.