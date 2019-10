Roscosmos desclasifica documentos sobre primera nave espacial multiplaza Vosjod 1

Moscú, 21 oct (Sputnik).- La corporación espacial rusa Roscosmos publicó en su web los documentos secretos sobre la construcción, preparación para el vuelo y el propio vuelo de la primera nave espacial con más de un tripulante, la Vosjod 1, que tuvo lugar hace 55 años.

La nave soviética Vosjod 1 fue lanzada desde el cosmódromo de Baikonur el 12 de octubre de 1964. A bordo de la nave se encontraban cosmonautas Vladímir Komarov, Konstantín Feoktísov y Borís Egórov. Tras el vuelo de 24 horas la tripulación regresó a la Tierra.

«Hoy publicamos los documentos que ayudarán a restaurar los detalles del desarrollo y el vuelo de la primera nave espacial multiplaza en el mundo, Vosjod», dice el comunicado en la web de Roscosmos.

