Consumo de productos lácteos asociado con un mayor riesgo de cáncer de próstata

Madrid, 23 Oct. (EUROPA PRESS).- Un alto consumo de productos lácteos, como la leche y el queso, parece estar asociado con un mayor riesgo de cáncer de próstata, según una investigación de la Clínica Mayo que ha revisado 47 estudios con más de un millón de participantes en total, para comprender mejor los riesgos de cáncer de próstata asociados con alimentos de origen vegetal y animal.

Los investigadores señalan que estudios anteriores han demostrado que los productos lácteos son la principal fuente de calcio en los países occidentales, donde las tasas de cáncer de próstata son altas. Por el contrario, hay tasas más bajas de cáncer de próstata en los países asiáticos, donde la ingesta de productos lácteos es baja.

Los autores del estudio, publicado en el ‘Journal of the American Osteopathic Association’, no encontraron una asociación clara de un mayor riesgo de cáncer de próstata relacionado con otros alimentos de origen animal, como carnes rojas y blancas, carnes procesadas y pescado. Sin embargo, identificaron una disminución del riesgo de cáncer de próstata asociado con las dietas basadas en vegetales.

«Nuestra revisión destacó un motivo de preocupación con el alto consumo de productos lácteos –destaca John Shin, oncólogo de la Clínica Mayo y autor principal de este estudio–. Los hallazgos también respaldan un creciente cuerpo de evidencia sobre los beneficios potenciales de las dietas basadas en vegetales».

Los investigadores revisaron 47 estudios publicados desde 2006, que comprenden más de un millón de participantes en total. Si bien surgieron patrones de asociación, el doctor Shin dice que se necesita más investigación para comprender la naturaleza y la fuerza de esas asociaciones.