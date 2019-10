Presidente de Chile pide perdón y anuncia medidas sociales ante protestas

Santiago, 23 oct (Sputnik).- El presidente Sebastián Piñera pidió perdón el martes por su «falta de visión» ante las demandas de los chilenos que se han volcado a protestar a las calles reclamando mejoras sociales, y anunció un paquete de medidas en temas de pensiones, sueldo mínimo, impuestos, entre otros.

«Frente a las legítimas necesidades y demandas sociales de la ciudadanía, reconozco una falta de visión y pido perdón a mis compatriotas», afirmó el mandatario en un discurso en cadena nacional.

Las protestas han dejado al menos 16 muertos en los últimos días.

Acogemos con humildad legítimas demandas sociales y mensajes q los chilenos han entregado. Es verdad q problemas se acumulaban desde hace décadas y los distintos Gobiernos no fuimos capaces de reconocer situación en toda su magnitud. Reconozco y pido perdón x esa falta de visión — Sebastian Piñera (@sebastianpinera) 23 de octubre de 2019

Luego de sostener una reunión con los presidentes de los partidos del oficialismo y con tres líderes de grupos de oposición, el mandatario confeccionó un paquete de medidas al que llamó «agenda social».

En su discurso, Piñera comenzó informando que no levantaría el Estado de Emergencia que decretó en las principales ciudades de la nación, figura que le ha permitido desplegar a las Fuerzas Armadas en las calles para asegurar el orden pero que ha sido duramente cuestionada, ya que al menos cinco personas han muerto a manos de funcionarios militares.

«Sé que algunos piden terminar con los estados de emergencia y los toque de queda, pero como presidente es mi deber levantarlos cuando tenga seguridad que el orden público y los bienes públicos y privados están debidamente resguardados», dijo.

Hemos escuchado fuerte y clara la voz de la gente expresando pacíficamente sus problemas, sus dolores, sus sueños y sus esperanzas de una vida mejor. Hoy quiero compartir con todos mis compatriotas las principales medidas y componentes q impulsaremos con esta #NuevaAgendaSocial pic.twitter.com/gSb88mMrvG — Sebastian Piñera (@sebastianpinera) 23 de octubre de 2019



Medidas

Piñera prometió aumentar el sueldo mínimo de 300.000 a 350.000 pesos mensuales (480 dólares) pero sólo a los trabajadores que tengan jornada completa, y se aplicará de manera proporcional a los menores de 18 años y mayores de 65.

El mandatario no se refirió a la principal demanda de los chilenos, que han pedido eliminar el sistema de AFP (Administradoras de Fondos de Pensiones), y sólo anunció gasto fiscal para aumentar las pensiones de algunos jubilados, como los adultos mayores no valentes, las personas que no tienen acceso a una jubilación, a las mujeres jubiladas que trabajan y a aquellos pensionados mayores de 75 años con menos recursos.

En el ámbito de la salud anunció que creará un seguro fiscal para ayudar a las personas con menos recursos a comprar algunos medicamentos, y un programa para ampliar un programa ya existente que reduce los precios de algunos remedios.

En el marco del precio de los servicios básicos, Piñera informó que creará un mecanismo de estabilización de tarifas para mitigar los gastos en los pagos de la electricidad, que igualmente registrará un aumento; de esta manera abordó uno de los principales descontentos de los chilenos.

También dijo que se implementará una medida para que las personas que ganen un sueldo mensual sobre los 8 millones de pesos (11.011 dólares) paguen mayores impuestos.

Lo que se recaude con esa nueva tasa tarifaria, unos 160 millones de dólares anuales, se utilizará para financiar parte de estas medidas.

Aseguró, además, que se reducirá el número de parlamentarios en el Congreso, el sueldo de los legisladores y de los funcionarios públicos que tengan salarios altos, aunque no brindó detalles al respecto.

Un congresista gana alrededor de 26.000 dólares mensuales entre sueldo y asignaciones.

Por último, confirmó que se utilizarán 350 millones de dólares del Fisco para reconstruir los daños registrados en la ciudad en los últimos días de manifestaciones.

Las movilizaciones comenzaron el lunes 14 de octubre debido al alza del precio del pasaje del Metro de Santiago, y a pesar de que el sábado el presidente Sebastián Piñera anunció que no se aplicará el aumento, las protestas continuaron.

El sábado 19, las manifestaciones se extendieron a todo el país y se tornaron mucho más intensas, incluyendo barricadas, saqueos e incendios, y para combatir a los manifestantes, el Gobierno invocó la Ley de Seguridad del Estado, decretó Estado de Emergencia e instauró toque de queda en las principales ciudades del país.

Actualmente el Gobierno ha confirmado 15 muertes de manera oficial en el contexto de las manifestaciones, pero a través otros organismos y de la prensa se han revelado más casos de fallecimientos. (Sputnik)