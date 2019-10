Ministro de Medio Ambiente de Brasil insinúa que Greenpeace causó derrame en noreste

Río de Janeiro (Brasil), 24 oct (Sputnik).- El ministro de Medio Ambiente de Brasil, Ricardo Salles, insinuó este jueves que el vertido de petróleo que afecta a la costa noreste del país podría haber sido provocado por la ONG Greenpeace.

Tem umas coincidências na vida né… Parece que o navio do #greenpixe estava justamente navegando em águas internacionais, em frente ao litoral brasileiro bem na época do derramamento de óleo venezuelano… pic.twitter.com/ebCoOPhkXJ



«Hay unas coincidencias en la vida, ¿no?… Parece que el barco de #greenpixe estaba justamente navegando en aguas internacionales, frente al litoral brasileño justo en la época del derrame de petróleo venezolano…», escribió el ministro este jueves en su cuenta de Twitter.

En lugar de «peace», el ministro usó el término peyorativo «pixe», en referencia al verbo «pixar», un término coloquial para definir las pintadas en las paredes de cuño vandálico.

La ONG respondió en la misma red social a las insinuaciones del representante del Gobierno brasileño.

Presidente, o navio do Greenpeace confirma que navegou pela costa do Brasil na época do aparecimento do óleo venezuelano, e assim como seus membros em terra, nao se prontificou a ajudar. https://t.co/VNoRKAvE7L

— Ricardo Salles MMA (@rsallesmma) 24 de octubre de 2019