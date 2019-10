De Quito a Santiago

Los pobres no somos caprichosos, menos caprichosos lo son los muy miserables. El mundo es asfixiante porque asfixia (disculpen esta obligada tautología), porque sino morimos físicamente a destiempo, fenecemos, desgraciadamente a tiempo, cuando nos confiscan el tiempo libre, el derecho al ocio y a la contemplación.

El dinero en lugar de ser ventura se vuelve tortura cuando no alcanza y, también, para no pocos, cuando alcanza. Cuando el dinero alcanza mucho (ahora hablo de la minoría minoritaria), aparecen nuevos problemas, nuevos parientes, nuevos amigos y nuevas cortesías.

Pero volviendo a los pobres y miserables. Hemos asistido en los últimos días a una sublevación de las masas en Ecuador y Chile (no creo que sea el caso en Bolivia), con una pretemporada en Argentina que encontrará su desahogo pronto por la vía electoral; antes, las masas se insubordinaron en Venezuela y en Nicaragua. Los protestantes se han lanzado a las calles por un detalle no menor: el derecho a tener una vida decente, no solamente en lo material, pero también en lo emocional y lo espiritual. No piden lo imposible, ni piden golosinas como la dulce abolición del estado y las clases sociales.

Sus protestas nos han tomado por asalto. Nos han sorprendido. Pero tampoco es un secreto insoluble. La gente ha perdido su paciencia simplemente porque “esta” gente es muy humana, porque siente y se conmueve, porque se indigna y reacciona, porque las condiciones sociales de la vida les son muy adversas. También porque un difuso sentimiento de muerte se apodera del alma cuando es poca la comida que se lleva a la mesa familiar. Es angustia, es frustración lo que la calle transpira.

Las masas pasan de mansas a furibundas por una alarma que les dice “ya no aguanto más”, y por una angustia existencial que invita a gemir “no más suplicio”. El verdadero debate ha de situarse no en las etiquetas ideológicas (esa babosada de “izquierda”, “centro”, “derecha” y sus derivados), sino en la realidad misma, en el desnudo de nuestras sociedades. En América Latina no hay un solo gobierno que sea libre; todos se encuentran obligados a administrar una crisis que nunca termina porque se esculpió para siempre durar y, cuando hay un alivio, éste ha de ser corto en sus plazos, discreto en sus alcances y decepcionante al final de la trocha. Pero para el FMI esto es fascinante. La sola realidad de una crisis permanente significa la gloria de los banqueros globales. Nuestros países son esclavos de la banca internacional; nuestros gobernantes son, simplemente, sus capataces. Sin naciones esclavizadas no habría banca global y las ideas preconcebidas de lo que significa el trabajo asalariado enfrentan mejores desafíos. Lo cierto es que el mundo vive literalmente bajo una dictadura financiera internacional. No somos tan libres como pensamos; no hago una valoración moral, simplemente evidencio un hecho.

¿Cuánto somos libres? ¿Cuánto no los somos? ¿Qué hacer? ¿Cómo valorar estas interrogantes? Porque hay que partir de que no somos totalmente esclavos, ni de que somos totalmente libres aunque se recite en los recintos académicos. Ni lo uno ni lo otro.

El mundo no es seguro, es injusto y es violento, se encuentra infestado de arpías como la señora Lagarde, directora del FMI. Nuestro querido país debe blindarse lo que pueda. Será ello con más justicia, mejores instituciones democráticas y una sólida cultura democrática regada entre sus ciudadanos. La masa descreída, sin hábitos analíticos racionales, y sin aprendidas convicciones democráticas, se puede convertir en enemiga de la libertad como hoy en no pocos países.

Volviendo al tema de las luchas callejeras veo que no son hijas de la arbitrariedad, sino del abuso de los poderosos y sus banqueros. Los pueblos descubren lentamente su vocación de libres (en esto llevamos miles de años) y su capacidad de utilizar la política para su liberación. Hemos avanzado pero mucho falta por recorrer.

(*) Allen Pérez es Abogado