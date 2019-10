Torra defiende el derecho de autodeterminación de Baleares, Galicia, Valencia y Cataluña

Barcelona, 26 Oct. (EUROPA PRESS) – El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha suscrito este viernes la ‘Declaración de la Lonja de Mar’, que partidos independentistas catalanes, vascos, gallegos, valencianos y baleares han firmado, y ha defendido el derecho a la autodeterminación de estos territorios como «una causa justa».

«La suscribo de arriba abajo», ha afirmado en una comparecencia tras recibir a los firmantes de la declaración, en la que estos partidos se comprometen a defender de manera conjunta el derecho a la autodeterminación, la libertad de los presos soberanistas y apelan a la comunidad internacional a intervenir para solucionar el conflicto.

Torra ha agradecido a los partidos haber hecho esta declaración conjunta y ha reivindicado que en el contexto actual sirve para unir a diferentes territorios del Estado que, según él, luchan por la misma causa: «En unos momentos como los actuales nos dan la fuerza de la solidaridad entre los pueblos que representamos, la fuerza de ella fraternidad y la fuerza de la justicia.

Porque estamos luchando por una causa justa como el derecho a la autodeterminación de nuestros pueblos».

El presidente ha repasado los cinco puntos de la declaración: derecho a la autodeterminación; el compromiso de que su acción política sea siempre con un carácter democrático y pacífico; la libertad de los presos soberanistas y el retorno de los dirigentes independentistas en el extranjero; libertades civiles y políticas, y políticas sociales y económicas que permitan el progreso de estos territorios.

Considera que estos cinco puntos son justos y necesarios, y ha enfatizado en la apelación a la comunidad internacional que hace la declaración: «Nos dirigimos también hoy de manera muy clara a la comunidad internacional» para que intervenga en el conflicto catalán.

Además, Torra ha hecho un llamamiento a los territorios del Estado que representan estos partidos a avanzar de manera conjunta por los derechos y libertades: «Os animo a que, con vuestros pueblos, todos juntos, continuemos avanzando por los derechos y libertades de todos, que son los derechos y libertades de nuestros pueblos».

Declaración

La declaración, que se ha presentado este mismo viernes en la Lonja de Mar de Barcelona, está firmada por ERC, JxCat, PDeCAT, CUP, Demòcrates, la Crida Nacional per la República, EH Bildu, BNG, Esquerra Valenciana, República Valenciana, Més per Mallorca y Més per Menorca. El PNV se ha desmarcado de la declaración.

El documento expresa el compromiso de estas formaciones a buscar «soluciones democráticas y estables al conflicto político» que consideran que estos territorios mantienen con el resto del Estado.

Asimismo, rechaza la sentencia del 1-O y acusa al Estado de haber «entrado en una etapa de regresión hacia una política de carácter cada vez más autoritario, menos democrático y más represivo».

Ausencia de la CUP

Sobre las 17.00 horas, Torra ha recibido a representantes de los partidos firmantes de la declaración en el Palau de la Generalitat, pero no han asistido ni la CUP ni Demòcrates, que en el acto de presentación y firma de la declaración sí que han participado.

Al Palau sí que han acudido Marta Vilalta (ERC), Eduard Pujol (JxCat), David Bonveí (PDeCAT), Arnaldo Otegi (EH Bildu), Toni Morral (Crida), Bieito Lobeira (BNG), Jaume Ferrà (Esquerra Valenciana) y Guillem Balboa (Més Mallorca), entre otros.