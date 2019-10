Una mujer encuentra al hombre que abusó de ella cuando era niña y se venga de él 30 años después

Londres, 25 Oct (RT/Sputnik).- Samantha Welch fue abusada sexualmente en su niñez por un amigo de su familia. Esta mujer británica, que actualmente tiene 40 años, se cruzó por coincidencia con su abusador tres décadas después, lo enfrentó y le hizo pagar por las repercusiones psicológicas que sufrió. Ahora, luego de haber superado sus traumas, decidió revelar su identidad y contar su historia.

A los seis años, Welch se mudó a una zona rural en el condado de Kent, en donde conoció a Clive Manning, de 21 años, un amigo del novio de su madre. Ambos entablaron una estrecha amistad y a ella le gustaba estar con él. El joven cuidaba de ella, la recogía de la escuela y en las tardes la invitaba a su hogar, en donde la recibía con calidez, le ofrecía emparedados con chocolate y juntos veían televisión, confesó Welch en una entrevista para el diario Daily Mail.

Sin embargo, cuando la niña cumplió siete años, Manning comenzó a acercarse de manera más íntima y en una ocasión colocó la mano sobre los genitales de la chica. «Me estremecí, pero era tan pequeña que realmente no entendí y cuando, unos días después, [Manning] puso mi mano sobre su entrepierna, pensé que era normal«, relata esa mujer.

Samantha asegura que siempre hizo lo que Clive le pedía y nunca pensó en contárselo a su madre porque el joven hacía parecer todo como algo normal. Menos de un año después de esos episodios, Manning desapareció repentinamente.

A pesar de todo, Samantha logró tener una niñez feliz, hizo amigos y disfrutó de la escuela. No fue hasta la adolescencia, durante las clases de educación sexual, que empezó a ser consciente de los abusos. Sintió vergüenza y asco y comenzó a sentirse culpable por lo sucedido, pero solo cuando cumplió 15 años le contó a su madre lo ocurrido. Con el pasar de los años los recuerdos de aquellas experiencias sexuales la atormentaron y se convirtieron en problemas psicológicos que dificultaron sus relaciones amorosas.

