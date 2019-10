Marina no confirma si mancha gigante de petróleo se dirige a la costa noreste de Brasil

Río de Janeiro (Brasil), 31 oct (Sputnik).- La Marina de Brasil aseguró el miércoles que no hay confirmación de la existencia de una supuesta mancha de petróleo de 200 km cuadrados que estaría yendo en dirección a la costa del estado de Bahía (noreste).

«De momento (la mancha) no fue confirmada; no quiere decir que no exista, estamos buscando con mayor atención, pero de momento no está confirmada», dijo el almirante Ilques Barbosa Junior, después de reunirse con el vicepresidente Antônio Hamilton Mourão para tratar de la crisis del vertido de petróleo, según recoge la Agência Brasil.

La supuesta mancha fue captada por imágenes de un satélite de la Agencia Espacial Europea y analizada por investigadores brasileños de la Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ).

El satélite detectó por primera vez la supuesta mancha el 28 de octubre, y en ese momento estaría a 50 kilómetros de la línea de costa.

Los investigadores temen que esa supuesta mancha llegue a la costa y al archipiélago de Abrolhos, uno de los ecosistemas más delicados y con más biodiversidad de Brasil.

El portavoz de la Marina aseguró que se hará lo posible para evitarlo, e informó que se desplazó a la zona una fragata con un helicóptero para reforzar las tareas de vigilancia.

Según el último recuento del Instituto Brasileño de Medio Ambiente (Ibama), hasta este miércoles el vertido de petróleo ya había afectado a 282 puntos de 97 municipios de los nueve estados del noreste de Brasil. (Sputnik)