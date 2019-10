Presidente de Venezuela afirma que modelo neoliberal del FMI fracasó en América Latina

Caracas, 31 oct (Sputnik).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró el miércoles que el modelo económico neoliberal del Fondo Monetario Internacional (FMI) fracasó en América Latina, mientras en su país se construye una alternativa productiva y diversificada.

«Estamos concentrados en la recuperación económica, en la articulación de las distintas dimensiones de lo productivo, en la construcción de una economía real productiva real, no una economía de papeles, no una economía dependiente del Fondo Monetario Internacional, no, en América Latina ha fracasado el modelo neoliberal del Fondo Monetario Internacional», expresó el Jefe de Estado en cadena de radio y televisión.

De igual manera, el mandatario manifestó que su país ha logrado hacer frente a las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos.

«Enfrentando las agresiones imperialistas, el bloqueo imperialista, la persecución financiera, pero hemos demostrado en el 2019 que con el esfuerzo de todos, con la unión de Venezuela, con el trabajo, podemos salir adelante», sostuvo.

#EnVideo 📹 | Pdte. @NicolasMaduro: Es impresionante la rebelión popular de Chile. Millones de personas en la calle todos los días, ni con represión han podido detener al pueblo (…) En Chile ha arrancado un proceso constituyente quiéranlo o no#PuebloProductorDePaz pic.twitter.com/ovn1k3BvQc — VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) 30 de octubre de 2019

Maduro también detalló que debido a las sanciones económicas Venezuela dejó de importar desde hace dos meses las cajas de alimentos de los Consejos Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), las cuales eran vendidas a bajos costos a los ciudadanos de esa nación.

«Nosotros traíamos seis millones de cajas CLAP completas, las traíamos, pero la persecución financiera de la derecha guaidosista (Guaidó) cortó de tajo y no estamos trayendo ni una, esos son varias miles de toneladas de alimentos», expuso.

El presidente indicó que ante la imposibilidad de importar las cajas CLAP, ahora la están produciendo en Venezuela para que «no le falte al pueblo».

En septiembre pasado, EEUU sancionó a un grupo de personas y empresas presuntamente vinculadas a «esquemas de corrupción» con la compra de alimentos para su distribución a través del sistema CLAP.

CLAP es un programa del Gobierno de Venezuela creado ante la escasez de alimentos para distribuir en las comunidades productos de la canasta básica a bajo costo. (Sputnik)