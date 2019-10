Bolsonaro desautoriza a su hijo y dice lamentar que se hable de posible nueva dictadura

Río de Janeiro (Brasil), 31 oct (Sputnik).- El presidente brasileño Jair Bolsonaro desautorizó este jueves a uno de sus hijos, el diputado Eduardo Bolsonaro, que horas atrás barajó la posibilidad de instaurar una nueva dictadura en Brasil si la izquierda «se radicaliza», según dijo.

Al ser preguntado por esas declaraciones, el presidente respondió: «Pregúntenle a él, él es independiente, tiene 35 años si no me equivoco (…) si dijo eso, que no lo sé, lo lamento, lo lamento mucho», afirmó, según recoge el portal de noticias G1.

En una entrevista para un canal de YouTube, el diputado aseguró que si la izquierda «se radicaliza» el Gobierno quizá tendría que instaurar un nuevo AI-5.

El AI-5 (Acto Institucional número 5) inauguró, en 1968, el periodo más represivo de la dictadura militar brasileña (1964-1985), se anularon los derechos civiles y el presidente adquirió poderes para clausurar el Congreso Nacional, entre otras medidas.

«El AI-5 ya existió en el pasado, en otra Constitución, ya no existe, olvídate, se va a acabar aquí la entrevista, pregúntenle a ellos, quien sea que hable del AI-5 está soñando, ¡está soñando! No quiero ni dar noticia en ese sentido», dijo el presidente, visiblemente contrariado ante las preguntas de la prensa.

El hijo de Bolsonaro, que preside la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados y es el portavoz del partido oficialista, el Partido Social Liberal (PSL), habló de la posibilidad de una nueva dictadura cuando fue consultado por la victoria de la izquierda en Argentina y por las protestas de Chile.

Hijo de Bolsonaro dice que las protestas de Chile son terrorismo y teme por Brasil

El diputado Eduardo Bolsonaro, hijo del presidente brasileño, aseguró el jueves que las protestas que vive Chile en los últimos días son actos terroristas y que hay riesgo de contagio en Brasil.

«Lo que la izquierda está haciendo (en Chile) llega a ser terrorismo, quieren crear inestabilidad política para echar del poder a un presidente que no es de izquierda, y hay peligro de que eso venga a Brasil», dijo el diputado en un video divulgado en su cuenta de la red social Twitter.

El hijo del presidente publicó el video poco después de que unas declaraciones suyas en una entrevista para un canal de Youtube defendiendo la posible vuelta del AI-5 «si la izquierda se radicaliza» generaran una fuerte polémica.

EL AI-5 inauguró, en 1968, el periodo más represivo de la dictadura brasileña; se anularon derechos civiles y políticos y se dio potestad al presidente para cerrar el Congreso Nacional.

A pesar de la controversia, en el video, el diputado no pide disculpas por la insinuación, y cita ejemplos de lo que la izquierda hacía en Brasil en los años 60 y 70, hablando de ejecuciones o secuestros.

Después, cita el libro «La verdad sofocada», del coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, considerado uno de los máximos torturadores del régimen militar brasileño (1964-1985).

Recomienda ese libro porque hay constan «los nombres y apellidos y las fechas de todos esos actos terroristas», y cita a los expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011) y Dilma Rousseff (2011-2016) como autores de esos actos.

En opinión del hijo de Bolsonaro esa realidad no se conoce porque «no conviene pintar a la izquierda como agresiva».

«Así que no queremos eso (el regreso del AI-5), pero ellos no aceptan el resultado democrático de las elecciones, siempre está buscando retomar el poder», dijo.

El video del diputado se acompaña del siguiente texto: «Dilma, Lula, Fraklin Martins, Marighella, Lamarca y otros trajeron pánico y terror a Brasil al final de los años 1960 y de los 70; hoy la estrategia se repite en Chile y la izquierda brasileña está loca por traer eso a Brasil».

(Sputnik)