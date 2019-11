Parlamento Popular de Ecuador entrega programa económico

Quito, 1 nov (Sputnik).- El Parlamento Popular de los Pueblos de Ecuador, liderado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), entregó el jueves al secretario general de la Presidencia, José Augusto Briones su propuesta de programa económico, en la que pide incremento de impuestos para quienes más tengan.

«Incrementar al 4 por ciento la meta de recaudación del impuesto a la renta a los 270 grupos económicos más ricos del país (…), que en 2017 tuvieron ingresos de más de 67.000 millones de dólares, (…) imponer un impuesto del 1 por ciento a los activos de los 270 grupos económicos, impuesto del 5 por ciento al patrimonio de los grandes grupos económicos», se propone en el documento al que Sputnik tuvo acceso.

Durante la entrega del Programa, el dirigente indígena de Cotopaxi, Leonidas Iza, dijo que las medidas permitirían una recaudación de más de 7.000 millones de dólares al año.

La @CONAIE_Ecuador @jaimevargasnae @LeonidasIzaEC dicen q tienen la propuesta de los 16 Millones de Ecuatorianos 🇪🇨 y las entregan al gobierno para q las apliquen.

De mi parte no me han preguntado ni yo he propuesto nada, como para q se tomen mi nombre para sus Huevadas pic.twitter.com/pj6YezLMLg

— El Twuitero Ec (@ec_twuitero) 31 de octubre de 2019