Legisladores de Uruguay y Argentina critican declaraciones de Bolsonaro sobre elecciones

Montevideo, 1 nov (Sputnik).- Las afirmaciones del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, sobre las elecciones de Uruguay y Argentina son «imprudentes», «injerencistas» e «intolerantes», dijeron este viernes a Sputnik el presidente del Parlamento del Mercado Común del Sur (Parlasur), Daniel Caggiani, y el diputado Mario Metaza.

«Creo que las declaraciones del Bolsonaro son improcedentes, imprudentes e injerencistas; lamentablemente representan lo peor de ese Brasil que nos habíamos acostumbrado a no ver, ese Brasil imperial que trata de incidir en las situaciones internas de los países vecinos», sostuvo a esta agencia Caggiani, quien es diputado uruguayo por el Frente Amplio (centro izquierda).

Asimismo, Metaza, diputado del Parlasur por el Frente para la Victoria argentino (centro izquierda), dijo a esta agencia que las declaraciones de Bolsonaro no le sorprendían, ya que «ha demostrado ser una persona intolerante, fascista y xenófoba».

Bolsonaro afirmó el lunes que los argentinos escogieron «mal» al dar la victoria al candidato peronista Alberto Fernández y este viernes dijo que no irá a la ceremonia de toma de posesión el 10 de diciembre.

Además, el lunes afirmó que en Uruguay hay una oposición que está más alineada con sus «pensamientos liberales y económicos» y que espera que ese sector gane en la segunda vuelta fijada para el 24 de noviembre.

Caggiani añadió que Bolsonaro no debería tener este tipo de declaraciones ni inmiscuirse en los asuntos internos de los países.

«Más que amigos o enemigos permanentes, debemos tener sobre todo intereses comunes permanentes. Eso es lo que los gobiernos deben preservar y tratar de cultivar en una relación amistosa de mucha tolerancia y respeto a la situación interna de cada uno de los Estados», reflexionó.

Metaza sostuvo que la victoria de la izquierda en Argentina preocupa a Bolsonaro porque significa que la «ola neoliberal» de los últimos años está entrando en su fase final.

Por su parte, la vicepresidenta de Uruguay, Lucía Topolansky, dijo a Sputnik que las declaraciones de Bolsonaro no le parecen «estridentes».

«Yo en lo personal como política y vice jamás digo ese tipo de cosas porque no me gusta que se metan en rancho ajeno. Pero puedo entender que cualquier persona tenga sus preferencias. Él decidió manifestarlas, pero aclaró que no había tenido ningún problema con Uruguay, así que no me parecieron estridentes», sostuvo.

¿Paralización del Mercosur?

Metaza y Caggiani consideraron que la postura de Bolsonaro por la victoria de Fernández no implicará una paralización del Mercado Común del Sur (Mercosur) pese a que el mandatario brasileño ha criticado a la unión aduanera en varias ocasiones.

«No creo que se paralice el Mercosur, ya que es una institución que tiene casi 30 años, que ha pasado por momentos de mayor o menor realce, que ha tenido luces y sombras, pero ha permanecido», opinó Caggiani.

Metaza sostuvo que seguramente en el futuro va a primar el «sentido común» para mantener las relaciones entre Brasil y Argentina.

«Creo que el nuevo Gobierno de Argentina va a poder equilibrar esta situación y lograr que el Mercosur pueda tener una agenda para los próximos 20, 30 años y que no dependa solamente de la voluntad presidencial sino que le permita construir una institucionalidad para el futuro», sostuvo Caggiani.

El presidente del Parlasur consideró que «más que hacer declaraciones rimbombantes», es necesario trabajar para que el Mercosur, que es la quinta economía más grande del mundo y posee las principales reservas de hidrocarburos, tenga una agenda de integración de sus pueblos en términos comerciales, productivos y educativos.

«Hay que poner mucho más trabajo y menos declaraciones», sentenció.

El Mercosur está integrado por Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela (actualmente suspendido). (Sputnik)