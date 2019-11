Ejército de Colombia no sabía de menores en campamento bombardeado, dice general

Bogotá, 7 nov (Sputnik).- El comandante del Ejército colombiano, general Nicacio Martínez, dijo el jueves que esa Fuerza no tenía conocimiento de la presencia de menores de edad en un campamento de disidentes de las FARC bombardeado en agosto pasado y en el que murieron ocho adolescentes.

«En este caso que no se tenía el conocimiento (de la presencia de menores de edad) se tomaron esas decisiones (de bombardear), seguramente no se hubiera tomado porque no podemos agredir menores de edad», dijo Martínez en declaraciones a la prensa, según declaraciones difundidas por la página web de la emisora Blu Radio.

Martínez indicó que el Ejército sabía de la estructura que tenía el cabecilla del Grupo Armado Organizado (GAO) Residual Séptimo José Marín Ramírez, alias ‘Gildardo’ o ‘El Cucho’, pero reiteró que desconocían de la presencia de menores de edad en el lugar, que fue bombardeado el pasado 29 de agosto en el municipio de San Vicente del Caguán (Caquetá, sur).

«Siempre nosotros hacemos la protección a aquellas personas que lo requieren, (si hubiéramos sabido) la decisión hubiera sido otra», enfatizó.

Agregó que en lo que va del año las Fuerzas Militares recuperaron 150 menores de edad que habían sido reclutados por organizaciones criminales.

Sin embargo, el personero (un ombudsman regional) del municipio de Puerto Rico (Caquetá), Herner Carreño, sostuvo ante la prensa local que el Gobierno central y las FFMM debían tener conocimiento de la presencia de menores, no sólo por información de inteligencia militar, sino porque también se tiene documentado el reclutamiento forzado de tres de ellos.

«La personería municipal de Puerto Rico tiene documentado tres casos y todas son niñas entre los 13, 16 y 17 años que fueron reclutadas en la vía rural del municipio de Puerto Rico, en hechos que ocurrieron a finales del mes de julio, o sea, 65 días antes de que se hiciera el bombardeo en área rural de San Vicente del Caguán», dijo el personero a la emisora RCN Radio.

La muerte de los niños, así como una serie de actos violentos más por parte de las FFMM, llevaron en la víspera a la renuncia del ministro de Defensa Guillermo Botero. (Sputnik)