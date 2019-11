El sector del entretenimiento crecerá hasta 2023 gracias a plataformas como Netflix, mientras desciende el editorial

Madrid, 7 Nov. (EUROPA PRESS).- El sector de entretenimiento y medios en España crecerá en los próximos cinco años hasta un 3,8% en España de la mano de un usuario acostumbrado a la gratificación inmediata, a consumir contenidos bajo demanda, en plataformas como Netflix. Mientras, otros sectores como el editorial o los periódicos «siguen sufriendo».

Estas son algunas de las conclusiones del informe ‘Entertainment and Media Outlook 2019-2023’, elaborado por PwC por vigésimo año consecutivo.

En concreto, este documento explica que el sector ha cambiado de escenario a través de unas empresas que están aprendiendo a aplicar distintos modelos para cada mercado, adaptándose a las preferencias de cada consumidor y conseguir así impactar a millones de individuos. Como ejemplo, destacan el crecimiento del peso del análisis de datos y los avances tecnológicos, como ‘posibilitadores’ de estos cambios.

En general, el ‘Global Entertainment and Media Outlook 2019-2023’ prevé que, en los próximos cinco años, los ingresos por vídeo OTT -over the top- aumenten un 16,3%, hasta alcanzar los 297 millones en 2023. Dentro de este segmento, las suscripciones de vídeo bajo demanda -también conocidas por SVOD, por sus siglas en inglés-, que aglutinan modelos como el de Netflix, experimentarán un crecimiento del 20% en el país.

La televisión de pago también se expande -un 2,1% hasta 2023-, impulsada por el crecimiento del modelo IPTV -Internet Protocol Television-. El mercado español en este nicho es el segundo más grande de Europa Occidental, solo por detrás de Francia. Esta modalidad prestará servicios a 5,1 millones de hogares españoles en los próximos cinco años lo que, según apunta el informe, supone un crecimiento del 3,9% hasta esta fecha.

En cuanto a la publicidad en Internet, crecerá un 4,3% en el periodo estudiado. En 2018, el mercado español tuvo unos ingresos de 2.003 millones de euros, situándose así en la primera mitad de la lista de países con mayor gasto por publicidad de Europa Occidental.

El mercado tradicional: En punto de saturación

El sector de videojuegos y ‘eSports’ es otro de los que presenta mejor salud. El mercado español es el quinto de Europa, con unos ingresos de 1.439 millones de euros en 2018. Este buen comportamiento, según el documento, está claramente influido por la continua expansión de los juegos causales o sociales -los basados en ‘apps’ para ‘smartphone’ o tableta-, que presentan una tasa de crecimiento del 8,4% hasta 2023, cuando alcanzarán los 1.145 millones de euros.

La expansión del consumo de música en ‘streaming’ en España, por su parte, crecerá un 7,4% hasta 2023. El estudio prevé que ese año llegue a los 191 millones de euros y aúpe el buen comportamiento de todo el segmento de música. Se estima que el sector incrementará sus ingresos un 2,3% en los próximos cinco años.

Entusiasmo por el «podcast»

Otro nicho sobre el que planea el entusiasmo, según los expertos, es el del ‘podcast’, a pesar de «su tamaño todavía marginal». En España, estiman que el formato continúe ganando terreno, y que crezca un 27%, para alcanzar los 57 millones de euros de ingresos por publicidad antes de terminar el periodo estudiado.

Las previsiones no siguen el mismo signo en cuanto al sector editorial -que incluye títulos de consumo, educativos y profesionales- reducirá sus ingresos un 0,6% hasta 2023, quedándose en los 2,520 millones de euros, a pesar de que las ventas digitales seguirán creciendo.

Los periódicos ven caer sus ingresos

El segmento de periódicos también ve caer sus ingresos, lastrado por la bajada de la circulación de periódicos impresos. El ‘Global Entertainment and Media Outlook 2019-2023’ dice que caerá un 3,3% en los próximos cinco años. Mientras, el crecimiento de los ingresos por suscripciones a medios digitales aumentará un 7,8% en este periodo, pero no conseguirá compensar la caída de los ingresos totales por suscripción de periódicos.

Mientras, y aunque España sigue siendo el quinto mercado de publicidad televisiva más grande de Europa, se espera que el sector decrezca un 2,5% en los próximos cinco años, lo que generará ingresos que no pasarán de los 2.000 millones de euros en 2023. El informe alude a que, en España, la publicidad televisiva sigue muy orientada a la emisión en abierto, a la que corresponden el 91% de los ingresos del nicho.

Mención aparte en este informe merece el cine, que ha conseguido alcanzar cierta estabilidad. Se prevé que los ingresos totales del mercado asciendan a 732 millones de euros en 2023, frente a los 620 millones del año pasado, lo que supone un aumento del 3,4% en los próximos cinco años. Entre los factores que han incidido, según el documento, en esta recuperación de las inversiones de los exhibidores españoles para mejorar la experiencia del espectador, en línea con otros mercados de Europa y Estados Unidos.