Grupo de Puebla busca liberar a Latinoamérica de presiones extranjeras, dice líder chileno

Montevideo (Mesa Américas), 9 nov (Sputnik).- El Grupo de Puebla, que se reúne desde el viernes en la ciudad de Buenos Aires, tiene entre sus objetivos impulsar la integración de los países que lo componen para dejar de lado las presiones de potencias extranjeras, dijo a Sputnik el excandidato presidencial por el Partido Progresista en Chile, Marco Enríquez-Ominami.

«Es un grupo que busca liberarse de las presiones de las potencias extranjeras, incluida de EEUU. Uno de sus principios es el de la autodeterminación de los pueblos», dijo a esta agencia Enríquez-Ominami.

El Grupo es una instancia regional que nuclea a los máximos nombres del progresismo latinoamericano y que se realizará el 8, 9 y 10 de noviembre en Buenos Aires.

Enríquez-Ominami dijo a esta agencia que el Grupo de Puebla tiene el «objetivo doble» de pensar y articular el progresismo para hacer una «convergencia regional» y elaborar «consensos».

«El objetivo es devolverle a América Latina el lugar que tenía en productividad, en derrota de desigualdad, pacificación, seguridad y lucha contra el narcotráfico. Actualmente estamos en un momento muy delicado en lo político, institucional y en productividad. El Grupo de Puebla quiere ser parte de las soluciones», reflexionó.

Sostuvo que pretenden «rescatar» a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) para que en ella estén todos los organismos subregionales, como la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, la Comunidad del Caribe, la Unión de Naciones Suramericanas, el Grupo de Lima y el Foro para el Progreso de América del Sur.

«Más que una integración progresista, buscamos una integración entre gobiernos que se necesitan mutuamente para el cambio climático, el desafío migratorio, crecimiento, relación con Europa, China y EEUU; juntos somos más fuertes, la fuerza es la unión», agregó.

Unión Europea

Enríquez-Ominami consideró que la integración entre los pueblos latinoamericanos tendría que ser similar a la de la Unión Europea.

«La idea de unidad no es sólo entre países pobres sino también entre ricos. Francia y Alemania son la quinta y séptima potencia mundial y están todos los días preocupados, a pesar de hablar idiomas distintos, de estar juntos. No es un desafío de los débiles, sino de sensatez, de sentido común, que es de lo cual carece la derecha continental latinoamericana», expresó.

Apostar a los acuerdos bilaterales favorece a EEUU y todo lo que beneficia a ese país «no es bueno para América Latina», señaló.

«Creo que EEUU legítimamente quería mantener su posición dominante sobre el mundo, pero lo que no es legítimo es el cómo. No le puedo negar el deseo y el derecho de un país de mantenerse número uno, lo que me parece discutible es la manera que lo hace», reflexionó.

Señaló que cuando estuvo exiliado en Francia entre 1970 y 1980, conoció el pasaporte común, la política migratoria e institucional de la Unión Europea.

Añadió que es un «gran admirador» de la Unión Europea y que la «mejor construcción de la humanidad» ha sido ese bloque.

«Esa construcción política, filosófica e imaginativa debe ser fácilmente copiable por América Latina. Tenemos en general una misma comunidad idiomática, histórica, dentro de todo necesidades parecidas. Somos menos complementarios en términos económicos que Europa porque competimos por los mercados, pero hay otras ventajas que tenemos que conseguir», agregó.

El Grupo de Puebla tiene entre sus integrantes más destacados a los expresidentes Rafael Correa (Ecuador, 2007-2017), Dilma Rousseff (Brasil, 2011-2016), Lula Da Silva (2003-2011), Fernando Lugo (Paraguay, 2008-2012) y José Luis Rodríguez Zapatero (España, 2004-2011).

También lo integran el excandidato por el Partido de los Trabajadores en Brasil Fernando Haddad, el aspirante presidencial por el gobernante Frente Amplio en Uruguay Daniel Martínez, y el excanciller de Ecuador Guillaume Long, entre otros. (Sputnik)