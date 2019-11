Hijo de Bolsonaro pide paciencia e inteligencia tras salida de Lula de prisión

Río de Janeiro (Brasil), 8 nov (Sputnik).- Uno de los hijos del presidente brasileño, Jair Bolsonaro, el concejal de Río de Janeiro, Carlos Bolsonaro, pidió el viernes «paciencia e inteligencia» a sus seguidores después de la salida de prisión del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011).

«Brasil ya no acepta el show de los delincuentes del Partido de los Trabajadores (PT), el Partido Comunista de Brasil (PCdoB), el Partido Socialista y Libertad (PSOL), etc; ¡paciencia e inteligencia! Sé que pronto cambiarán las cosas», escribió en su cuenta de Twitter el concejal.

Presidente @jairbolsonaro enaltece @SF_Moro após decisão do STF que liberta LULA. Não tenho dúvidas que esse jogo virará! O Brasil não aceita mais o show dos bandidos do PT, PCdoB, Piçóu etc! Paciência e inteligência! Sei que o jogo virará rapidamente! 🇧🇷. https://t.co/bFTP35N9TH

— Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) 8 de noviembre de 2019