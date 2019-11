Prefecta opositora detenida por protestas en Ecuador pide que la dejen acudir a su trabajo

Quito 12 nov (Sputnik).- La prefecta de la provincia ecuatoriana de Pichincha, Paola Pabón, pidió el lunes durante una comparecencia en la Asamblea Nacional que la dejen acudir a su lugar de trabajo, pese a la prisión preventiva que la mantiene en la cárcel de Latacunga (centro).

«Les pido y hago público este pedido, que me coloquen todos los grilletes que quieran, todos los grilletes, que me pongan custodia policial, pero que me dejen presentarme en mi lugar de trabajo, que es la Prefectura de Pichincha», dijo Pabón ante la comisión multipartidista que investiga los sucesos de las protestas de inicios de octubre en contra de la decisión oficial de retirar los subsidios a los combustibles.

Pabón, su asistente Christian González, y el exasambleísta Virgilio Hernández, del movimiento político liderado por el expresidente Rafael Correa (2007-2017), acudieron el lunes a dar sus testimonios ante la Comisión.

🔴#ATENCION | Paola Pabón, prefecta de Pichincha, acude a la Comisión Ocasional de la Asamblea para comparecer por las protestas de octubre, ella y Virgilio Hernández, son investigados por presunta rebelión. #75añosennoticias pic.twitter.com/8fdvT1GMg6 — Radio Atalaya 680 AM (@680radioatalaya) 11 de noviembre de 2019

Los tres tienen prisión preventiva en el caso penal que investiga el presunto delito de rebelión durante las protestas de octubre.

Pabón dijo que con su detención se crea un gravísimo precedente para la democracia pues se utiliza «la política, la judicialización de la política» para intentar quitarle lo que el pueblo de Pichincha le entregó en las urnas.

Aseguró que las manifestaciones fueron espontáneas y que lo que se busca con su proceso es responsabilizar a los tres y al correísmo de un acto que no sucedió (rebelión).

Según la Fiscalía dentro de la investigación contra los tres procesados constan escuchas telefónicas, revisión de chats ordenados por un juez de la Corte de Nacional de Justicia, posteos en la red social Twitter, así como una versión que se obtuvo en un allanamiento a la Prefectura de Pichincha.

De acuerdo a la acusación, todos los procesados en el caso de rebelión intervinieron en las manifestaciones con la finalidad de subvertir al pueblo, y desconocer el orden constituido y el orden constitucional.

La Fiscalía ha dicho que en las escuchas de llamadas telefónicas entre los procesados (efectuadas con orden judicial), «disponían salir al paro y armarse con instrumentos de defensa para ocasionar actos violentos, y que determinaron que trataban de subvertir al pueblo ecuatoriano».

Pabón, Hernández y González negaron que hayan incurrido en alguna acción que pueda catalogarse dentro del delito de rebelión.

Durante la comparecencia, la prefecta entregó una certificación del contrato de asesor de Hernández, y dijo que a eso obedecía su presencia permanente en la Prefectura.

A inicios del mes pasado, Ecuador se vio convulsionado por 12 días de violentas protestas en contra de la decisión de Moreno de eliminar los subsidios a los combustibles.

Durante las movilizaciones hubo saqueos y destrucción de bienes públicos y privados, vandalismo y una serie de hechos violentos sin precedentes, incluida la quema del edificio de la Contraloría de la Nación.

Según la Defensoría del Pueblo de Ecuador, durante las protestas fallecieron 11 personas, hubo 1.192 aprehensiones y 1.340 heridos.

Datos del Ministerio de Gobierno dan cuenta que durante las jornadas de protesta 42 ambulancias fueron agredidas, 435 policías heridos, 202 retenidos, 26 unidades de Policía Comunitaria destruidas y 108 vehículos policiales afectados, algunos de ellos incinerados. (Sputnik)