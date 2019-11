Evo Morales denuncia consumación de «golpe artero y nefasto» en Bolivia

La Paz, 13 nov (Sputnik).- El depuesto mandatario boliviano Evo Morales calificó en la noche del martes como «golpe artero y nefasto» y «asalto al poder del pueblo» la autoproclamación de la senadora opositora Jeanine Áñez como Presidenta interina en el clímax de la insurrección cívico-política que lo echó del poder.

Fernando Camacho, el orgullo regional no es para dividir Bolivia, la Biblia no se usa para mandar a matar a bolivianos y la Constitución Política del Estado no es para quemar instituciones. Basta de destruir Bolivia. — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) 13 de noviembre de 2019

«Se ha consumado el golpe más artero y nefasto de la historia. Una senadora de derecha golpista se autoproclama presidenta del Senado y luego Presidenta interina de Bolivia sin quórum legislativo, rodeada de un grupo de cómplices y apañada por FFAA y Policía que reprimen al pueblo», publicó Morales vía Twitter desde México, a donde llegó horas antes como asilado político.

Carlos de Mesa pisoteas la Constitución Política del Estado, destruyes la democracia y masacras al pueblo. Ese es tu legado para la historia. — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) 13 de noviembre de 2019



El exgobernante, quien renunció el domingo pasado tras casi 14 años en el poder, añadió en otro mensaje que la autoproclamación de Áñez era inconstitucional y constituía «un asalto al poder del pueblo», consumado «sobre la sangre de hermanos asesinados por fuerzas policiales y militares usadas para el golpe».

Esta autoproclamación atenta contra los arts 161, 169 y 410 de la CPE que determinan la aprobación o rechazo de una renuncia presidencial, la sucesión constitucional sobre presidencias del Senado o Diputados y la Supremacía de la CPE. Bolivia sufre un asalto al poder del pueblo. — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) 13 de noviembre de 2019

En posteriores mensajes en la misma red digital, Morales responsabilizó del cambio de Gobierno al expresidetne Carlos Mesa y al dirigente cívico de Santa Cruz (este) Luis Camacho, quienes convocaron a las protestas desde el día siguiente de las elecciones del 20 de octubre, que terminaron anuladas.

Morales acusó a Mesa de pisotear la Constitución, destruir la democracia y masacrar al pueblo.

«El orgullo regional no es para dividir Bolivia, la Biblia no se usa para mandar a matar a bolivianos y la Constitución Política del Estado no es para quemar instituciones. Basta de destruir Bolivia», dijo Morales en su mensaje dedicado a Camacho, refiriéndose a episodios de las protestas.

La tricolor es símbolo de la unidad de nuestra querida Bolivia y la wiphala es emblema de la diversidad e igualdad con identidad de todos los pueblos indígenas. Ningún miembro de la Policía puede mellar esos símbolos patrios; quien lo hace, actúa con el racismo de Mesa y Camacho. pic.twitter.com/OQ4SCthbR1 — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) 12 de noviembre de 2019



Morales llegó al exilio junto con su vicepresidente Álvaro García, y su ministra de Salud Gabriela Montaño. (Sputnik)