La formación independentista ERC mantiene su «no» a la investidura de Sánchez

Barcelona, 14 nov (Sputnik). – La formación independentista Esquerra Republicana (ERC) reafirmó que no facilitará la investidura del líder del Partido Socialista (PSOE), Pedro Sánchez, por las discrepancias entre ambos partidos sobre el conflicto en Cataluña.

«La posición del Grupo Republicano sigue siendo ‘no’ a una eventual investidura de Pedro Sánchez», declaró en un comunicado el partido independentista tras la reunión de este jueves en Madrid entre el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, y la portavoz de los socialistas, Adriana Lastra.

Así se desprende de la primera toma de contacto tras las elecciones del 10 de noviembre entre el independentismo catalán y el PSOE, que busca apoyo parlamentario que le permita investir a su líder y culminar la formación de un Gobierno de coalición con Unidas Podemos.

Uno de los principales escenarios en el Congreso, si los partidos de izquierda quieren desbloquear la investidura, incluye el apoyo -en forma de votos a favor o abstenciones- de partidos nacionalistas y regionalistas, entre ellos ERC, que obtuvo 13 diputados en las elecciones del domingo.

Sin embargo, el resultado de esta reunión no fue positivo para los socialistas, ya que Esquerra Republicana decidió mantener la posición que ya había anunciado en los últimos días: el independentismo no avalará la presidencia de Sánchez si no se pone el referéndum sobre la mesa.

«Durante la conversación no ha habido indicio alguno de que el Partido Socialista vaya a abandonar la vía represiva para afrontar el conflicto político existente entre Cataluña y el Estado», aseguró en su comunicado la formación catalana.

«Sin estas garantías», añadieron los independentistas, «no podrá haber en ningún caso un replanteamiento de la postura del Grupo Republicano en el Congreso».

Los partidos independentistas, que suman 23 diputados en el Congreso, dejaron claro tras las elecciones que no facilitarán un Gobierno que no acepte «el derecho a la autodeterminación» de Cataluña.

«Debe haber libertad para ofrecer propuestas de resolución por cada parte. Nuestra propuesta es el referéndum de autodeterminación», recordó este jueves el vicepresidente catalán y coordinador de ERC, Pere Aragonès, en una entrevista horas antes del encuentro en Madrid.

Durante la campaña electoral, Pedro Sánchez aseguró en numerosas ocasiones que no permitiría un referéndum en Cataluña, algo que irritó a las fuerzas independentistas, que advirtieron que se mostrarán «muy exigentes» con los socialistas si quieren su apoyo.

No obstante, tras el encuentro de este jueves ambas partes coincidieron en «la necesidad de seguir manteniendo contactos» y acordaron que se producirán nuevas reuniones, según ERC, que sostuvo que la reunión de aproximadamente una hora se produjo «en un clima de absoluta cordialidad». (Sputnik)