EEUU sanciona al ministro del Interior de Cuba por presunta violación de DDHH en Venezuela

Washington, 17 nov (Sputnik).- El Departamento de Estado de EEUU anunció la imposición de sanciones al ministro del Interior de Cuba, Julio César Gandarilla Bermejo, por su presunta papel en supuesta violación de los derechos humanos en Venezuela.

Under Julio César Gandarilla Bermejo, Cuba’s Interior Ministry has engaged in gross violations of #HumanRights in Venezuela, arbitrarily arrested thousands of Cuban citizens, and unlawfully detained 100+ political prisoners. Today we hold him accountable. https://t.co/CJKBmo6WgE

