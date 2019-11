Es mejor tener una Sala IV que un desorden

Inicialmente al crearse este órgano judicial durante el primer gobierno de Oscar Arias, parecía que era una emergencia, en efecto vino a sentar orden en la jurisprudencia costarricense.

Los dos grandes enemigos de la democracia son 1- Una Asamblea Legislativa manipulada por un par de vivos y 2-Una constitución con portillos.

La Sala IV vino a poner orden y devolver a los costarricenses de a pie, los derechos conculcados en nombre del derecho mismo. Se creó un órgano que ponía orden en los desmanes que atropellaban los derechos de los ciudadanos.

Por mucho tiempo parecía que se extralimitaba, pero los años han demostrado que era necesaria. Hoy por hoy, en medio del incendio que existe en América Latina, creo que nos hemos salvado gracias a la diligencia de la Sala IV, esta ha evitado que entremos en anarquía.

Es posible que no nos gusten todas las resoluciones que de ella emanan, pero no podría ser de otra manera, vino para quedarse y quitarla sería el peor daño a nuestra democracia que pudiera hacerse. Quizá no ha tenido oportunidad de llegar a ser lo que debe ser: un órgano judicial que vigile la “constitucionalidad” del derecho, pero eso únicamente podría llevarse a cabo después de una Asamblea Nacional Constituyente.

Muchos sectores no desean una nueva constitución, lo cual no intervendría en el manejo del estado, podría llevarse a cabo (si el pueblo la acepta) y hasta que esté terminada se pone en ejecución. No es necesario que se hagan ambas cosas de manera que una quite parte de la función a la otra, como han querido decirlo algunos sectores interesados “en que nada cambie”.

Si algo ha mantenido el curso del Estado de Derecho en los últimos treinta años, ha sido la Sala IV, nos parezca buena o mala, ha encausado la vida diaria dentro de márgenes legales, ha evitado que se desborde el río.

El único gran perdedor ha sido el ejercicio privado del derecho, el salta-salta de los asuntos legales, ha sido dirimido por dicha sala. Antes había que andar de abogado en abogado, al fin eso ya ha disminuido porque el ciudadano sabe a qué atenerse y entiende cuando un asunto es inconstitucional y cuando es totalmente constitucional.

Quizá sigue siendo un asunto de primera línea, la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, mediante un plebiscito.Hay un libro que creo todo ciudadano debería leer: “El espíritu de la ley”, de Montesquieu; especie de catecismo del ciudadano que por dos siglos ha enseñado a pensar jurídicamente a quienes no somos abogados.

Los vientos que corren en Costa Rica y en toda Latinoamérica, no son los mejores, aunque esa virulencia del pensamiento muestra el deseo profundo de libertad, nunca en dos siglos de vida independiente, habíamos tenido un acceso tan grande a la participación plena en la vida ciudadana. Si venís que hace apenas setenta años, nuestras mujeres no podían votar: eran ciudadanas de pacotilla, cuatro décadas antes solo votaban quienes tenían bienes (?), el pobre no tenía derecho al sufragio.

A mi padre de joven, le tocó vivir la época de la presión del patrono en la emisión del voto, los políticos negociaban prebendas para los hacendados a cambio de que “toda la peonada” votara.

Deberíamos reconocer que Rodrigo Carazo (q.e.p.d.) en los años setenta, empezó a rastrear las mesas de votaciones y ubicar sus partidarios, eso causó una mayor transparencia de nuestro sistema electoral.

Hoy por hoy, nuestro sistema electoral es mucho mejor que la mayoría del mundo en vías de desarrollo, gracias a los ciudadanos cuidadosos y al TSE.

El día que nuestro sistema legislativo y judicial no necesiten correcciones, la Sala IV podría pasar a ser únicamente un órgano de consulta que vigile y asesore a la Asamblea Legislativa, mientras tanto no debe tocarse por el bien de las mayorías.

(*) Dr. Rogelio Arce Barrantes es Médico