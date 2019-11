Las leyes no bastan para frenar problemas del patriarcado en El Salvador, advierte experta

San Salvador, 17 nov (Sputnik).- La reciente modificación al Código Penal aprobada en El Salvador para ratificar al «tocamiento impúdico» como delito de agresión sexual no frena el problema del patriarcado enraizado en este país, advirtió a Sputnik la consultora independiente Nayda Acevedo.

«La Ley de por sí no resuelve un problema cultural y estructural de conductas patriarcales que se escudan en cargos y posiciones de poder, que son sistemáticas en la sociedad de El Salvador», aseguró a esta agencia Acevedo, activista por los derechos femeninos y de la niñez.

La Asamblea Legislativa (Parlamento) de El Salvador aprobó esta semana con 71 votos de 84 posibles una reforma al artículo 160 del referido Código, para condenar con hasta 12 años de cárcel a quien sea hallado culpable de realizar tocamientos impúdicos aprovechándose del descuido o mediante engaño en aglomeraciones públicas, lugares públicos o privados.

Tal iniciativa surgió después que la Cámara Primero de lo Penal de San Salvador se declarara incompetente para juzgar al magistrado Jaime Escalante, acusado de agredir sexualmente a una niña de 10 años en Ilopango, al considerar que existió una falta, no un delito.

Acevedo valoró la reciente legislación en tanto contribuye a una mejor tipificación del delito en cuestión, pero recordó que el mismo ya estaba contemplado por las leyes del país, y que el caso Escalante no hizo más que visibilizarlo, sobre todo porque lo cometió alguien que en teoría está para velar por la legalidad

«Este tipo de comportamientos no es aislado, pero la resonancia que tuvo esta denuncia ha abierto una caja de Pandora, y salen a la luz problemas que no se resuelven con una ley, pues demandan un proceso de diálogo social, de romper con viejos cánones y una supuesta moralidad que no es tal», agregó la especialista.

Por ejemplo, para Acevedo tan inmoral como abusar de un menor de edad es callar o hacer la vista gorda ante una agresión sexual, bajo el supuesto de «velar» por la moral de la víctima.

«Superar este asunto como sociedad demanda una transformación cultural, educativa, que exista un auténtico tejido social que atienda cómo nos relacionamos y comportamos a partir de determinados cánones y valores, más allá de la moral construida», señaló la experta.

Por lo pronto, y pese a la indignación popular que condujo a manifestaciones con la consigna «Tocar Niños Sí Es Un Delito», Escalante permanece en detención domiciliaria, pues la reforma recién aprobada no tiene carácter retroactivo.

La Policía Nacional Civil de El Salvador contabilizó entre enero y septiembre de 2019 unos 6.300 delitos sexuales, y casi la mitad de ellos fueron cometidos contra menores de edad.

La organización Amnistía Internacional incluye a El Salvador entre los países más peligrosos del mundo para las mujeres por los elevados índices de feminicidios y de violencia sexual que va desde la violación, el acoso, el chantaje y los mencionados tocamientos.