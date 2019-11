EEUU no considera que asentamientos judíos violen derecho internacional

Washington, 18 nov (Sputnik).- EEUU ya no considera que los asentamientos judíos establecidos por Israel en el territorio palestino ocupado de Cisjordania infrinjan el derecho internacional, dijo este lunes ante la prensa el secretario de Estado (canciller) estadounidense Mike Pompeo.

«La instalación de asentamientos israelíes civiles en Cisjordania no es per se incompatible con el derecho internacional», dijo Pompeo.

Pompeo renegó así de un dictamen legal realizado en 1978 por el Departamento de Estado sobre la ilegalidad de los asentamientos en los que ahora residen más de 600.000 personas.

Esta es la última de una serie de medidas del Gobierno de Donald Trump para reforzar el control israelí de Cisjordania y Jerusalén oriental, territorios ocupados que los palestinos reclaman para establecer su estado.

«Calificar la instalación de asentamientos civiles como incompatibles con el derecho internacional no ha funcionado, no ha logrado avances para la causa de la paz», dijo Pompeo para añadir que «la dura verdad es que nunca habrá una resolución jurídica al conflicto, y los argumentos sobre quién tiene la razón y quién se equivoca como un asunto de derecho internacional no traerán paz».

Pompeo sostuvo que la decisión de Estados Unidos no debería utilizarse como precedente para ninguna otra situación del mundo ni interpretarse como un intento de prejuzgar sobre el estatuto final de Cisjordania.

«No estamos abordado o prejuzgando el estatus final de Cisjordania; eso corresponde que lo negocien los israelíes y los palestinos», dijo Pompeo.

El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu agradeció al Gobierno de Trump por «corregir un error histórico».

«Esta política refleja una verdad histórica, el pueblo judío no es un colonialista extranjero en Judea y Samaria (nombre que da Israel e Cisjordania); de hecho nos llamamos judíos porque somos el pueblo de Judea», dijo Netanyahu en un comunicado.

La comunidad internacional, al contrario que EEUU e Israel, considera ilegales la presencia y expansión de asentamientos judíos en el territorio ocupado de Cisjordania y en el anexado Jerusalén Oriental y estima que son uno de los principales obstáculos para lograr la paz. (Sputnik)