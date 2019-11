Al menos 37 muertos por deslizamiento de tierra en Kenia (vídeo)

El Cairo, 23 nov (Sputnik).- Al menos 37 personas murieron por un alud de tierra en el noroeste de Kenia, informaron las autoridades locales.

El canal televisivo Citizen precisó que el deslizamiento de tierra provocado por las lluvias se produjo el sábado en el condado de West Pokot.

Update: At least 37 dead after they were buried alive by landslides in West Pokot County, Kenya. pic.twitter.com/6dbeqKY1hz

— The African Voice (@teddyeugene) 23 de noviembre de 2019