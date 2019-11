Pence llega a Irak en visita sorpresa para evaluar la situación de las protestas

Bagdad, 23 Nov. (DPA/EP).- El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, ha llegado este sábado a Irak en visita sorpresa para comentar con las autoridades iraquíes la actual situación de protestas en el país, las más graves de la historia reciente, en las que han muerto ya más de 330 personas.

Pence se reunirá con el primer ministro de Irak, Adel Abdel Mahdi, y con el presidente del Parlamento, Mohamed al Habusi, según han confirmado fuentes del Gobierno estadounidense.

US Vice President Mike Pence discusses his unannounced visit to #Iraq and the #Kurdistan Region

📸 AP pic.twitter.com/UYcoFaGejX

— Rudaw English (@RudawEnglish) 23 de noviembre de 2019