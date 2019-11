Kantorowicz y la lucha por la ciencia del Derecho

Columna Derecho y Sociedad

“para nosotros, hijos del siglo XIX, el mundo está en eterna transformación y desarrollo, y nuestro Derecho libre es tan frágil y transitorio como las estrellas.” Hermann Kantorowicz, 1906.

Hermann Kantorowicz nació en Poznań en 1877. Fue profesor en la Universidad de Freiburg y en la Universidad de Kiel hasta el advenimiento del nacionalsocialismo en Alemania en 1933. Se trasladó entonces al extranjero y se dedicó a la enseñanza en diversas universidades de Inglaterra, Italia y los Estados Unidos. Murió en Cambridge en 1940. Gracias a sus aportes al Derecho y al quehacer jurídico, es considerado uno de los más grandes juristas alemanes de la primera mitad del siglo XX.

Conviene aclarar que no se pretende en este corto artículo, agotar el amplio legado doctrinario del autor. Se analizará, sobre todo, su ensayo “La lucha por la ciencia del Derecho”, rescatando algunas de sus ideas que lo sitúan como uno de los principales exponentes del llamado movimiento del Derecho libre.

Resulta necesario, en un primer momento, contextualizar el análisis que del Derecho realiza Kantorowicz, y el momento histórico en que este se inscribe. Una de las inquietudes principales plasmadas en su obra, era la percepción mayoritaria del Derecho en el siglo XIX, donde la codificaciónn napoleónica propia del Derecho Civil dominaba el discurso jurídico de la época. De acuerdo con el paradigma ampliamente aceptado en Francia, Alemania e Italia, y según lo señala Frank Kantorowicz Carter en su artículo “Gustav Radbruch y Hermann Kantorowicz: Dos amigos y un libro – Reflexiones sobre Gnaeus Flavius”, el Derecho era considerado un sistema completo de normas, en el que podía encontrarse de forma automática una respuesta a cualquier problema jurídico.

Bajo este esquema conceptual, la creación del Derecho le correspondía exclusivamente al Poder Legislativo, a lo que Kantorowicz llamó el “Derecho estatal”. En la práctica, ello implicaba que el órgano jurisdiccional debía encontrar la solución a un asunto en concreto, en las normas establecidas, bajo una supuesta plenitud hermenéutica.

Kantorowicz, junto a Gustav Radbruch, Ernest Fuchs, Eugen Ehrlich y su precursor, François Gény, son algunos de los principales exponentes del movimiento del Derecho libre, cuyas ideas revolucionarían el escenario jurídico a inicios del siglo XX.

En 1906 y bajo el pseudónimo de Gnavious Flavius se publicó el ensayo que motiva el título de este artículo, en el que sostuvo desde el prefacio, y sin titubeos, una fuerte crítica al positivismo legalista predominante en Europa desde el siglo XIX:

La imagen ideal reinante del jurista es la siguiente: un alto funcionario estatal con preparación académica, quien se sienta en su celda, armado únicamente con una máquina de pensar, con seguridad, una de la mejor clase. El único inmobiliario en la celda es una mesa verde en donde se halla el Código Estatal frente a él. Al presentársele cualquier tipo de situación, real o imaginaria, y con la ayuda de operaciones puramente lógicas y una técnica secreta que solo él conoce, tal y como demanda su deber, es capaz de deducir la decisión en el Código legal predeterminado por el legislador con absoluta precisión.

En contraposición con esta rígida postura, el Derecho libre es concebido como el conjunto de normas creadas libremente al resolver un caso, que no es parte del Derecho emanado del Poder Legislativo, pero que informa e incluso antecede a las normas así reconocidas por el Estado, y a su vez, colabora con su desarrollo y evolución.

Para Kantorowicz, esta nueva concepción del Derecho “se presenta a sí misma como una resurrección del Derecho natural en una forma renovada”, en el tanto el Derecho natural es válido más allá de su reconocimiento como tal por parte del Estado, y le considera como una forma específica del Derecho libre.

Al resolver un caso en específico, quien decide encontrará muy posiblemente lagunas jurídicas, pues tal y como afirma el autor, “podemos decir con seguridad que no hay menos lagunas que palabras.” Es entonces cuando el órgano judicial, en ejercicio de su capacidad creadora, echa mano del Derecho libre, de manera que la solución del caso responda no solo al ordenamiento jurídico, sino sobre todo a la realidad social en que se encuentra.

En su análisis, el autor hace referencia al artículo cuarto del Código Civil francés, en cuanto establece: “El juez, que rehuse juzgar, bajo pretexto de silencio, de oscuridad o de insuficiencia de la ley, podrá ser perseguido como culpable de denegación de justicia.” En nuestro ordenamiento, una disposición similar la encontramos en la Ley Orgánica del Poder Judicial en su artículo 5, que señala en lo que interesa:

(…) Los tribunales no podrán excusarse de ejercer su autoridad o de fallar en los asuntos de su competencia por falta de norma que aplicar y deberán hacerlo de conformidad con las normas escritas y no escritas del ordenamiento, según la escala jerárquica de sus fuentes. Los principios generales del Derecho y la Jurisprudencia servirán para interpretar, integrar y delimitar el campo de aplicación del ordenamiento escrito y tendrán el rango de la norma que interpreten, integren o delimiten. Cuando se trate de suplir la ausencia y no la insuficiencia de las disposiciones que regulen una materia, dichas fuentes tendrán rango de ley. Los usos y costumbres tendrán carácter supletorio del Derecho escrito.

Para Kantorowicz, existe en la práctica lo que él denomina “megalomanía judicial”, al considerarse que el Derecho tiene la respuesta para cada problema de la vida en sociedad, sea real o imaginario, y exigir la capacidad de los operadores jurídicos de encontrar esta respuesta, en todos los casos, sin excepción.

Contrario a ello, para este movimiento, existen numerosas lagunas jurídicas que necesariamente deben ser llenadas por el órgano jurisdiccional, precisamente mediante la aplicación del Derecho libre. De manera clara diría Radbruch que “el reconocimiento de las lagunas de la ley va unido, para el movimiento del Derecho libre, con el reconocimiento de la función creadora del juez.”

En armonía con la aplicación del Derecho libre, Kantorowicz es enfático en resaltar la importancia de la Sociología del Derecho. En sus palabras, diría que “la Dogmática sin la sociología está vacía y la sociología sin la Dogmática está ciega.” Al respecto, también nuestro autor critica la estricta separación acostumbrada entre el ser y el deber ser. En este sentido, señala Manuel Segura Ortega en su artículo titulado “El Movimiento del Derecho Libre”, que:

lo que propugna Kantorowicz es la necesidad de que exista una colaboración de la ciencia jurídica con la sociología y la psicología. En una palabra, el abismo entre ciencias del ser y ciencias del deber ser tiene que desaparecer… La ciencia del Derecho que trabaja preferentemente con normas pero que también debe tener en cuenta los hechos constituye, pues, una de las posibles formas de aproximación al fenómeno jurídico. La otra forma fundamental viene representada por la sociología del Derecho. Ambas son necesarias pero no pueden confundirse. Lo único que ocurre es que la sociología del Derecho no puede separarse de la Dogmática jurídica porque en tal caso la labor del jurista sería incompleta.

Una de las principales inquietudes generadas por este movimiento en general, y por la obra de Kantorowicz en particular, está relacionada precisamente con la seguridad jurídica, y la posibilidad de controlar la labor jurisdiccional, lo cual parece, en primera instancia, difícilmente realizable si se acepta la aplicación del Derecho libre. Al respecto, Kantorowicz niega rotundamente la previsibilidad de las resoluciones judiciales, afirmando incluso que: “si la sentencia fuera previsible no existirían procesos pues ¿quién comenzaría un proceso en el que, según se puede prever, perderá?”

Aún más, ante este poder creador del órgano jurisdiccional, es innegable que en sus resoluciones, quien decide incorpora parte de su “personalidad” a las mismas. Precisamente, desde esta postura se reconoce la libertad que, según se afirma, ya es parte de la labor jurisdiccional, al aplicar el Derecho libre.

Más allá de sus aportes a este movimiento, su contribución se torna aún más relevante al afirmar que en el Derecho no existe un único significado verdadero, y llamar la atención sobre la necesidad de abandonar una visión ingenua del Derecho. Para el autor, resulta necesario reconocer que frente al carácter ambiguo y abierto del lenguaje, siempre existe la posibilidad de elegir dentro de diversas interpretaciones jurídicas posibles, lo que no quiere decir que se interpretará de cualquier forma el Derecho.

A pesar de haber iniciado hace más de un siglo atrás, la discusión planteada por Kantorowicz sobre la ciencia del Derecho permanece vigente. La necesidad de que las normas jurídicas respondan a los cambios generados en la cultura y en la sociedad resultan hoy de tanto interés como en la época del movimiento del Derecho libre. La coyuntura latinoamericana actual permite ilustrar de muy diversas maneras este dilema. Los recientes movimientos sociales en Chile que demandan una nueva Constitución acorde con la realidad sociopolítica de ese país, son una muestra de ello. El paulatino desarrollo de los derechos de las personas LGBTIQ, y la incorporación de los mismos a los ordenamientos jurídicos en la región, también es un reflejo de cómo los cambios en la sociedad exigen del Derecho una adaptación y renovación acorde con los tiempos.

Para Kantorowicz, la respuesta a estas situaciones estaría posiblemente en la aplicación del Derecho libre, de manera que la labor jurisdiccional sea reconocida como un proceso de creación, en el que se cuente con la libertad suficiente para interpretar las normas de forma tal que respondan a las necesidades sociales y las propias de cada caso en concreto, haciendo uso tanto del Derecho estatal como del Derecho libre.

Por supuesto, habría que preguntarse si quien decide, está en plena capacidad de plasmar en su resolución judicial, una respuesta a la necesidad social que se le trae a su conocimiento, y aún si del todo es ello posible, tomando en consideración también, que esta persona traerá consigo una visión de mundo que, según sostiene este movimiento, será inevitablemente incorporada en este proceso de creación jurisdiccional.

Si bien, no se comparte aquí su posición quizás más extrema, en cuanto a que quien juzga puede incluso incorporar normas de Derecho libre contra legem (motivo por el cual fue duramente criticado y sobre el que, eventualmente, tendría que retractarse), consideramos de suma valía su propuesta, en tanto demanda de quien ejerce la judicatura, un conocimiento profundo de la realidad social en que se encuentra, y una plena conciencia de la incidencia que las resoluciones judiciales tienen en la vida de las personas.

Más allá de las críticas que se han formulado a sus ideas, el aporte del movimiento de Derecho libre, y particularmente de Kantorowicz a la Sociología del Derecho, continúa siendo de interés y relevancia en la actualidad. Su visión del Derecho, como fuerza creadora que debe responder al incesante paso del tiempo, y a la siempre cambiante realidad social, es tan vigente hoy como lo fuera cien años atrás, y sus postulados permanecen presentes en las discusiones jurídicas de nuestros días.

(*) Maricel Gómez Murillo, Estudiante del Doctorado en Derecho, Universidad de Costa Rica.

