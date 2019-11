México: ¿Por qué AMLO quiere someterse a una revocación de mandato?

Según el mandatario, la revocación de mandato es una consulta en la que se le preguntará al pueblo: «¿quiere que el Presidente continué en el poder o renuncie a su cargo?».

«Esto lo hacemos por convicción, pero también lo hacemos para que no se use la fuerza para destituir a una autoridad legal y legítimamente constituida, no queremos aquí en México golpes de Estado, no queremos la imposición mediante la fuerza», explicó durante una reunión con grupos indígenas en el estado de Guerrero.

López Obrador aseguró que las reformas promovidas por su Gobierno y aprobadas por el Congreso representan «una nueva Constitución». Entre estas reformas, el presidente destacó la consulta popular, el establecimiento de un nuevo catálogo de delito y la eliminación del fuero.El presidente comunicó haber enviado una iniciativa al Congreso que prevé otorgar becas y pensiones a las personas mayores, estudiantes y discapacitados. También destacó que en el primer año de su presidencia 50 hogares de cada 100 en el país pudieron contar por lo menos con un apoyo brindado por su Gobierno. En el caso de los indígenas, la cifra de beneficiarios es aún mayor y llega a 90 hogares de cada 100.

Por si fuera poco, las autoridades mexicanas, a petición del mandatario, planean lanzar en el estado de Guerrero un programa piloto, denominado Sembrando Vida, para construir nuevas carreteras usando mano de obra local. (Sputnik)