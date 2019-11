Bolsonaro anuncia una ley que endurece las medidas contra los ocupantes de tierras en Brasil

Brasilia, 25 Nov. (EUROPA PRESS).- El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha anunciado este lunes que el Gobierno prepara un proyecto de ley por el cual, tanto autoridades estatales como locales, podrán expulsar por la fuerza de las tierras a aquellas personas que invadan propiedades rurales, incluso si la Justicia ha prorrogado el desalojo.

Bolsonaro, quien ha destacado la defensa de la propiedad privada como uno de los pilares fundamentales de su Gobierno, ha explicado que, cuando los «marginales» invadan una propiedad, la conocida Ley de Garantía y Orden otorgará mayores competencias a las fuerzas militares en este tipo de situaciones.

Bolsonaro ha asegurado que no se trata de una imposición, pues tiene que pasar por la consulta del Congreso, el cual no aprobará la nueva norma, «si cree que la propiedad privada no vale nada», ha dicho, tal y como ha informado la Agencia Brasil de noticias.

«Cuando se convoca la Ley de Garantía y Orden es para combatir actos de terrorismo, defender vidas inocentes y la destrucción de patrimonio público y privado. No es una acción social, no se trata de llegar con flores en la mano, pero no es una carta blanca para matar a nadie», ha explicado.

«Acabó la misión, murió alguien y la culpa es siempre del militar, que puede hasta ser detenido. Eso no es justo», ha defendido el dirigente ultraconservador a las puertas de la residencia oficial.

Masacre de ElDorado Do Carajás

El 17 de abril de 1996, en el municipio rural de Eldorado do Carajás, en el sur de Pará, 19 trabajadores del campo murieron a manos de la Policía Militar de este estado, situado en el norte de Brasil.

El enfrentamiento tuvo lugar cuando unos 1.500 campesinos y trabajadores rurales sin tierra marcharon de manera pacífica para protestar contra la demora del Gobierno en la expropiación de terrenos. La Policía cargó contra ellos porque estaban obstruyendo una carretera.

Una semana después de la conocida como masacre de Eldorado do Carajás, el Gobierno de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) creó el Ministerio de la Reforma Agraria y pidió la encarcelación inmediata de los responsables.