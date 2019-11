Desigualdad salarial y conciliación laboral, principales escollos para las ejecutivas iberoamericanas

Madrid, 25 Nov. (EUROPA PRESS).- La desigualdad salarial y de trato, así como los problemas para compaginar la maternidad con su trabajo, son los principales escollos a los que las mujeres que ocupan cargos de alta responsabilidad en empresas iberoamericanas tienen que hacer frente, tal y como ha publicado en su último estudio la escuela de negocios ESADE.

El 24 por ciento de las 900 mujeres consultadas que ejercen en puestos de importancia en las direcciones de empresas de Colombia, Chile, México y Perú han denunciado que todavía se dan situaciones de desigualdad salarial en sus puestos de trabajo, mientras que el 19,2 por ciento ha expresado que el reconocimiento por su trabajo no es igual al que reciben sus compañeros hombres.

Sin embargo, el 56,9 por ciento de las mujeres consultadas afirma que las empresas para las que trabajan sí aplican medidas para favorecer el equilibrio entre géneros y que su eficacia es sólo poca o nula para el 16,6 por ciento de ellas.

El 73,2 por ciento de las mujeres consultadas ha coincidido en que a la hora de aspirar a puestos de responsabilidad han observado trato preferencial hacia sus compañeros varones. El acoso laboral (10 por ciento) y el sexual (4,88 por ciento), son otras lacras a las que tienen que hacer frente las empresas iberoamericanas, tal y como muestra el informe.

Con respecto a las relaciones laborales entre hombres y mujeres, el 48,4 por ciento ve a sus compañeros comprometidos con alguna política de igualdad, y tan sólo un 23,7 por ciento en todas las políticas de igualdad. La cifra crece de manera exponencial si se les pregunta acerca de su ámbito privado, donde el 85,1 por ciento de ellas se siente «completamente apoyada» por sus parejas sentimentales.

Las encuestadas «se relacionan con sus parejas y compañeros varones en un ámbito de igualdad considerable y creciente, mientras que es la empresa la que parece ir a la zaga, tanto en lo que se refiere a mentalidad, como a la velocidad de implantación de políticas» en este sentido, ha explicado la profesora y una de las autoras del informe, Patricia Cauqui.

Maternidad y conciliación

Es precisamente la conciliación del trabajo y el cuidado de sus familias el principal obstáculo que se extrae del informe. Así, el 69 por ciento de las ejecutivas reconoce que la maternidad ha repercutido de alguna manera en su carrera, habiendo un 31,3 por ciento que en algún momento se planteó no volver a tener hijos para no entorpecer su ascenso profesional. El 25,3 por ciento de las que no son madres han barajado también la posibilidad de no tener descendencia.

En cuanto a las medidas puestas en marcha por las empresas para que la maternidad no afecte al desempeño laboral de las mujeres, el 31,7 por ciento de las encuestadas ha contado que las compañías para las que trabajan no ha implantado ningún tipo de reforma para llevar a cabo una mejor conciliación. Sin embargo, para el 41,5 por ciento, sí hubo planes destinados a ello, «pero aún faltan».

Mas allá del mundo empresarial, las consultadas creen que la elaboración de mejores leyes que luchen contra el acoso y la violencia sexual contra las mujeres, el cambio de mentalidad en la sociedad en cuanto al papel de la mujer en la misma y el fomento de la corresponsabilidad en el ámbito público y privado pueden ayudar de manera exponencial a crear un mayor equilibro entre ambos géneros.

En ese sentido se ha expresado la profesora y coautora del informe, Eugenia Bieto, para quien es necesario que en «los órganos de gobierno de empresas e instituciones se implanten de manera efectiva políticas de diversidad», teniendo en cuenta que las actuaciones y las soluciones no pueden ser las mismas en todos los países, pues los «condicionantes culturales, la historia y las tradiciones desempeñan un papel muy relevante en la mejora de la situación de las mujeres en el desarrollo de sus carreras profesionales».