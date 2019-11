Dirigentes políticos de Uruguay esperan con expectación reñido resultado oficial electoral

Montevideo, 25 nov (Sputnik).- Dirigentes de distintos partidos políticos de Uruguay destacaron este lunes, en diálogo con Sputnik, la vocación democrática de este país sudamericano y su capacidad para procesar cambios políticos sin radicalismos, mientras esperan los resultados oficiales del reñido balotaje celebrado en la víspera.

«Nosotros seguimos esperando con mucha vocación cívica y democrática el veredicto final de la Corte Electoral, que dio pruebas de ser la única organización de Uruguay a la cual la población le puede seguir dando su confianza», dijo a esta agencia el senador Rubén Martínez Huelmo, del gobernante Frente Amplio (centroizquierda).

Por su parte, Javier García, senador electo por el Partido Nacional (centroderecha), opinó que estas elecciones confirmaron un deseo popular de alternancia en el Gobierno, que empezó a manifestarse en la primera vuelta del 27 de octubre, y destacó que los uruguayos procuran los cambios sin radicalismo.

«Creo que Uruguay, un país donde los cambios siempre son modulados, sin mucha radicalidad, siguió esa línea y optó por un cambio que se concretó con la mayoría parlamentaria de octubre y con la victoria de ayer», dijo a Sputnik.

La segunda vuelta presidencial del domingo en Uruguay terminó con una mínima ventaja para la coalición opositora de derecha que encabeza el candidato Luis Lacalle Pou, del Partido Nacional, aunque el resultado definitivo sólo se conocerá el próximo viernes, según el escrutinio primario de la Corte Electoral.

Lacalle Pou obtuvo 1.168.019 votos, apenas 28.666 más que los obtenidos por su rival Daniel Martínez, del Frente Amplio, quien sumó 1.139.353, según el escrutinio primario de 100 por ciento de los circuitos.

El resultado fue sorprendente porque todas las encuestas habían indicado una ventaja en intención de voto para Lacalle Pou de entre cinco y ocho puntos porcentuales respecto de Martínez.

La Corte Electoral no proclamó ningún ganador ya que la diferencia entre los candidatos es inferior al número de votos observados (35.229), esto es, los que son emitidos fuera de su padrón por diversas razones y que son escrutados con posterioridad, por lo cual señaló que el triunfador se conocerá recién «el jueves o el viernes» de esta semana.

Confianza en la Corte Electoral

Martínez Huelmo insistió en la importancia de esperar a que la Corte Electoral anuncie el resultado final, y opinó que Daniel Martínez hizo «bien» al no reconocer una eventual derrota en su discurso de la noche del domingo, prefiriendo esperar hasta que ese órgano se expida.

«No podemos llevarnos por la información que promueven estos agentes privados, que hacen negocios con sus posiciones», dijo Martínez Huelmo a Sputnik en referencia a canales de televisión y consultoras de opinión, y añadió: «Nos interesa el veredicto de una institución seria, histórica, que es un ejemplo para el mundo, como es la Corte Electoral».

El senador frenteamplista advirtió que la sociedad uruguaya está adquiriendo por costumbre tomar como palabra «veraz e irrefutable» lo que dicen actores de la actividad privada, como los medios de comunicación o consultoras.

«Los agentes privados parecen haber sustituido a quien debería ser el verdadero juez; a las 8 de la noche ya querían dar el festejo de Lacalle Pou, pero el pueblo hizo añicos toda esa cosa preparada (…) el pueblo frenteamplista tuvo una gran fuerza moral, generando un hecho inédito en la historia de Uruguay», agregó.

Críticas a Martínez

Por su parte, García criticó a Martínez por no haber reconocido su derrota en la noche del domingo.

«Lo que rompió con la tradición uruguaya es que el candidato derrotado no reconociera que perdió (…) El candidato del Gobierno no tuvo la dignidad necesaria para reconocer algo que todos sabemos que ya está laudado y otorgarle al país un sentido institucional; fue algo muy irresponsable lo que hizo Martínez», reflexionó.

«Efecto Manini»

La votación del domingo estuvo marcada por la preocupación que generaron expresiones del sector castrense horas antes.

En un discurso difundido en redes sociales, en plena veda electoral, el excomandante en jefe del Ejército y ahora líder y senador electo por el partido Cabildo Abierto (derecha), Guido Manini Ríos, llamó a las Fuerzas Armadas a votar el domingo contra el Frente Amplio.

Mientras, el Centro Militar publicó un editorial en la revista mensual Nación señalando que «el marxismo debe empezar a ser definitivamente extirpado» de Uruguay, acusando a la izquierda de tener un «afán por crear las condiciones propicias para la disolución revolucionaria» y calificando al Frente Amplio de «terrible pesadilla».

Analistas y algunos dirigentes políticos comenzaron a evaluar en las últimas horas que esas expresiones pudieron haber tenido un efecto en el electorado, perjudicando a Lacalle Pou, quien tiene a Manini Ríos como aliado en la denominada «coalición multicolor» opositora.

Consultado al respecto, García afirmó que el Partido Nacional está en contra de cualquier expresión «corporativa», pero intentó mantenerse neutral a las últimas declaraciones de Manini Ríos.

«Nosotros en general no compartimos los pronunciamientos corporativos (…) la democracia es la expresión individual de cada persona, pero no tenemos un análisis sobre eso, sino en términos generales; Manini hizo su campaña y pidió un voto determinado, no está impedido para hacerlo», agregó.

Por su parte, Martínez Huelmo sostuvo que el vídeo de Manini Ríos sí pudo haber influido en el electorado.

«Le doy una importancia fundamental en el remate de la campaña el vídeo de Manini; era algo inesperado, fue una intervención devastadora, que puso sobre aviso a muchos ciudadanos de que hay una organización que no merece llamarse democrática», reflexionó.

No obstante, atribuyó también aumento del voto frenteamplista a la estrategia que llevaron adelante dirigentes y militantes en el último mes, realizando contactos directos con ciudadanos.

Casi 2,7 millones de uruguayos estaban habilitados para votar y concurrieron a sufragar el 90 por ciento de ellos, según la Corte Electoral.

Si se confirma la victoria de Lacalle, el Partido Nacional volvería al poder que obtuvo por última vez en las elecciones de 1989 para el período 1990-1995 cuando fue presidente el padre del candidato actual, Luis Alberto Lacalle.

En caso de que Martínez sea el triunfador, sería el cuarto Gobierno consecutivo del Frente Amplio, que llegó por primera vez a la presidencia en 2005. (Sputnik)