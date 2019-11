El Parlamento catalán aprueba la resolución vetada por el Tribunal Constitucional

Barcelona, 26 nov (Sputnik).- El Parlamento de Cataluña aprobó con los votos a favor de los partidos independentistas una resolución contra la condena a varios políticos catalanes que el Tribunal Constitucional (TC) español había vetado por contravenir su jurisprudencia.

«Aunque no les guste y nos quieran censurar, hoy decimos no a la sentencia. Decimos que el Estado está criminalizando la política. Decimos que el conflicto entre España y Cataluña es político y no se resolverá en los tribunales», declaró la portavoz de Esquerra Republicana (ERC), Marta Vilalta, durante el pleno que la cámara celebró este 26 de noviembre.

Se trata de una propuesta de contenido muy polémico, ya que su texto hace referencia al derecho a la autodeterminación de Cataluña y a una reprobación al rey Felipe VI, dos cuestiones que fueron suspendidas por el TC el pasado 5 de noviembre.

En concreto, votaron a favor de esta resolución 68 diputados de Esquerra Republicana, Junts per Cataluña y la Candidatura d’Unitat Popular, formación que presentó la propuesta ante la cámara catalana.

Tanto el conservador Partido Popular como los miembros del Partit Socialista de Catalunya votaron en contra (21), mientras que la progresista En Comú Podem se abstuvo (8) y los diputados de Ciudadanos se negaron a deliberar.

Desde que se hizo pública la sentencia, las tres formaciones independentistas prometían ofrecer una respuesta conjunta al encarcelamiento de sus líderes en el Parlament, algo que las discrepancias internas y los vetos del Tribunal Constitucional impidieron hasta ahora.

Tras la anulación del órgano español, los letrados de la cámara catalana paralizaron la propuesta presentada por la CUP y los partidos independentistas trataron de sortear el veto a través de enmiendas que matizaron el texto original, que finalmente fue aprobado en este pleno.

«La sentencia del Tribunal Supremo notificada el 14 de octubre de 2019 es la respuesta del Gobierno español al conflicto político en Cataluña», justificó en una intervención previa a la votación el diputado de la CUP Vidal Aragonés, que afeó al Estado su «represión» ante la situación catalana.

Por su parte, la portavoz de Junts per Catalunya, Elsa Artadi, calificó la sentencia de «aterradora a nivel humano, democrático y social» y destacó que «por primera vez» miembros del Gobierno catalán fueran encarcelados «por decisiones políticas».

Desde el grupo de Ciudadanos, Lorena Roldán apeló a los independentistas: «Esta resolución será tumbada por el TC porque va en contra de la legalidad, y ustedes lo saben perfectamente. ¿Qué pretenden con esto? Ya han hecho suficiente daño a Cataluña».

Según advirtió el TC en diversas ocasiones, ignorar los dictados de este órgano puede constituir un delito de desobediencia y conllevar responsabilidades penales para el presidente del Parlament, Roger Torrent, y el resto de miembros de la mesa que rige la cámara. (Sputnik)