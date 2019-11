Rodrigo Chaves Robles asume Ministerio de Hacienda

San José, 26 Nov (Elpaís.cr).- Con el objetivo de que en los próximos años la economía costarricense haya generado más crecimiento y reducido las brechas existentes, el economista Rodrigo Chaves Robles asumió desde este martes la cartera del Ministerio de Hacienda de Costa Rica.

Luego de la sesión de Consejo de Gobierno, el presidente Carlos Alvarado presentó en conferencia de prensa al nuevo jerarca, a quien ha encomendado la misión de mantener la estabilidad de las finanzas públicas y mejorar la eficiencia y calidad del gasto, para contribuir con la generación de prosperidad y su distribución entre todos los costarricenses.

“Dos razones me llevaron a tomar la decisión de asumir el Ministerio de Hacienda: patria y madre”, reflexiona Chaves, al comentar sobre la determinación que tomó de dejar un alto puesto en el Banco Mundial en Indonesia, para tomar las riendas de las finanzas del país en un momento crucial.

“Yo he estado fuera muchos años y le debo mucho a Costa Rica. Cuando el Presidente me llama y me explica su visión de país, las políticas públicas que ejecuta y lo que quería que hiciera sentí que debía asumir el desafío”, precisa.

“El otro motivo es mi madre, de 88 años, quien podrá ahora tener cerca a su hijo, algo particularmente especial luego de que el pasado 8 de octubre perdí a mi hermana, quien la cuidaba”, dice con nostalgia.

“Esa conjugación de un tema personal con un deber patriótico y la llamada del Presidente hizo imposible para mí no asumir el reto”, asegura.

Ejes de su gestión

Chaves hizo referencia a la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (9.635), cuya aprobación en diciembre anterior evitó una grave crisis económica que habría afectado a la población y resquebrajado el Estado Social de Derecho, como ha comentado el propio presidente Alvarado. En ese sentido aseveró que, “no ha habido una crisis en la historia que no haya multiplicado el número de pobres, que no haya causado más desigualdad y que no haya hipotecado el futuro de los jóvenes”.

El nuevo ministro de Hacienda reconoce que “luego de los esfuerzos y las decisiones muy valientes que tomaron tanto la Asamblea Legislativa como el Ejecutivo” con la aprobación de la reforma fiscal, lo fundamental es mantener la disciplina fiscal.

“De ahí en adelante, habiendo estabilizado la razón de deuda, nos gustaría mejorar la recolección de los impuestos existentes, sobre todo de los que evaden y tienen recursos para cumplir este deber tributario. Esto va a ayudar a reducir el déficit y a mejorar la distribución del Ingreso”, puntualiza, y agrega: “Disminuir la carga de los intereses en el Presupuesto Nacional es indispensable para crear espacio fiscal y mejorar la asignación del gasto, de manera que genere más inversión y oportunidades de trabajo”.

Finalmente, sobre cómo observa a Costa Rica, contesta que “habiendo estado fuera del país por muchos años, veo que se aleja de un problema del estado de sus finanzas que pudo haber sido catastrófico, que adquiere estabilidad y que entra en un periodo en que la estabilidad fiscal no se ve desafiada”.

Pero, aclara, “todavía existen en el país brechas importantes que hay que cerrar y donde tenemos que generar más crecimiento económico”, expresa, haciendo referencia a su preocupación porque la pobreza y la desigualdad no se han reducido.

“Yo estaría feliz de que en los próximos dos o tres años, se haya generado más crecimiento y esas brechas se hayan cerrado. Va a ser una tarea difícil, pero hay que hacerla”, dice convencido.

Chaves sostiene que en el Ministerio de Hacienda tiene un gran grupo de profesionales, de amplia trayectoria y experiencia, y que lo que resta es completar el equipo lo antes posible, como lo ha solicitado el presidente Alvarado “para ser efectivos en el poco tiempo”.

El nuevo ministro de Hacienda es doctor en Economía de la Ohio State University. Desde 2013 se desempeñaba en Indonesia como director país del Banco Mundial, organismo donde laboró por 27 años en más de 45 países de América, Europa y Asia.

Chaves Robles asumió este martes la conducción del Ministerio de Hacienda en reemplazo de Rocío Aguilar Montoya, quien renunció al cargo el 23 de octubre pasado, luego de liderar el proceso de aprobación e implementación de la reforma fiscal.