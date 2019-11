López Obrador responde a Trump sobre designar a narcos como terroristas: «Cooperación sí, intervencionismo no» (vídeo)

Ciudad de México, 27 Nov (RT/Sputnik).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, rechazó el intervencionismo extranjero, luego de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, reveló que lleva tres meses trabajando en una iniciativa de ley para convertir a narcotraficantes mexicanos en terroristas, lo cual compromete la soberanía de México.

«En mi caso no quiero polemizar este día, ni mañana. Sólo decir: cooperación sí, intervencionismo no. Y ahí lo dejamos», señaló López Obrador. «No a la confrontación política«, agregó.

El mandatario mexicano señaló que no quiere emitir un posicionamiento más amplio debido a que en estos días se celebra el Día de Acción de Gracias en EE.UU. y no quiere polemizar sobre el tema.



«El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, tiene instrucciones de atender este asunto y seguramente les va a informar el día de hoy o mañana», dijo el presidente mexicano. «No hay nada qué temer«, añadió.

Horas antes, el canciller Marcelo Ebrard publicó un mensaje en Twitter en el que expresó: «México no admitirá nunca acción alguna que signifique violación a su soberanía nacional. Actuaremos con firmeza. Ya he transmitido la postura a EE.UU. así como nuestra resolución de hacer frente a la delincuencia trasnacional. Respeto mutuo es la base de la cooperación».

Trump declaró el martes que EE.UU. considerará terroristas a los carteles de narco mexicanos por su papel en el tráfico de drogas y de personas.

En una entrevista con Bill O’Reilly, expresentador de Fox News, el mandatario estadounidense indicó que lleva trabajando «los últimos 90 días» en el proceso de denominar terrorista a una entidad, proceso que —dijo— «no es tan fácil». «Tienes que pasar por un proceso, y estamos bien en ese proceso», aseveró Trump.

«Mire, estamos perdiendo 100.000 personas al año por lo que está sucediendo y lo que viene a través de México», agregó el presidente, refiriéndose a las muertes relacionadas con el tráfico de drogas.

En conformidad con las leyes estadounidenses, una vez que un grupo es designado como organización terrorista, esto convirte en delincuentes a los individuos que se encuentren en EE.UU. o estén sujetos a su jurisdicción y que le presten fondos u otro apoyo material.

De este modo, designar como terroristas a narcotraficantes mexicanos facultaría legalmente a EE.UU., según sus propias leyes, para intervenir de manera directa en territorio mexicano con el fin de erradicar a los cárteles de la droga. (RT/Sputnik)