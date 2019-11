López Obrador: los «extranjeros armados» no podrán intervenir en México

Ciudad de México, 29 Nov (Sputnik) — El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que su Gobierno no permitirá que extranjeros armados actúen en territorio mexicano para combatir a narcotraficantes, luego de que su par de EEUU, Donald Trump, los calificara como «terroristas».

«No vamos a permitir que personas armadas actúen en nuestro territorio; [los] extranjeros armados no pueden intervenir en nuestro territorio, desde 1914 no hay una intervención extranjera en México y eso no lo podemos permitir», dijo el mandatario en su conferencia de prensa diaria.