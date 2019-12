Avance del Programa de la Cumbre del Clima de Madrid (COP25) para este lunes 2 de diciembre

MADRID, 1 Dic. 2019 (Europa Press) –

ZONA AZUL (IFEMA)

— 8.00 horas: El presidente saliente de la COP, el ministro polaco Michal Kurtyka pasa el relevo a su sucesora la ministra de Medio Ambiente de Chile, Carolina Schmidt.

-Actividades de Pedro Sánchez y Cumbre de Jefes de Estado y Gobierno:

— 8.30 horas: Llegada del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez a Ifema (Puerta Norte).

— 8.50 horas: Foto de Pedro Sánchez con los presidentes de institcuiones de la UE.

— 9.00 horas: Reunión de Pedro Sánchez con los Jefes de Estado de la UE.

— 9.30 horas: Reunión de Pedro Sánchez con el primer ministro de Francia.

— 9.45 horas: Reunión de Pedro Sánchez con el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres.

— 10.15 horas: Saludo de bienvenida Pedro Sánchez a los jefes de Estado y Gobierno, que comenzarán a llegar a la sede de la Cumbre.

— 11.00 horas: Ceremonia inaugural: Intervención en el plenario del secretario general de la ONU, Antonio Guterres; el presidente del Gobierno de España en funciones, Pedro Sánchez, y Hoesung Lee, presidente del IPCC.

— 11.15 horas: Foto de familia.

— 11.30 horas: Diálogo de Líderes sobre los planes nacionales para incrementar la ambición para 2020. Sesión Principal (señal TVE).

— 14.30 horas: Almuerzo ecológico con los jefes de Estado y Gobierno.

— 16.00 horas: Reunión de Pedro Sánchez con Jefes de Estado y Gobierno de los países de América Latina.

— 16:00-17:30: Diálogo entre Gobiernos y Sociedad Civil, con 3 mesas redondas: Descarbonizando la economía: una empresa conjunta; Construyendo un mundo más seguro, y Acción Climática centrada en las personas.

— 16.45 horas: Comparecencia conjunta ante los medios de Antònio Guterres y Pedro Sánchez.

— 18.30 horas: Recepción ofrecida por los Reyes. En el Palacio Real.

-Pabellón de España:

— 13:00 horas: Jóvenes y Cambio Climático. Participa Hugo Morán, Secretario de Estado de Medio Ambiente, y Alejandro Quecedo, portavoz de la Junta Juvenil de SEO/BirdLife.

— 16:15 horas: El papel de las universidades en la ejecución de la Agenda 2030. Participa Pedro Duque, Ministro de Ciencia, Innovación y Universidades en funciones.

-Otras actividades

— 12.30 horas: Sesión inaugural por la COP25 organizada por The Climate Reality Project. En la Sala Helsinki (Pabellón 8, Zona Azul). Madrid.

— 14.30 horas: Amigos de la Tierra presenta sus demandas en la Cumbre del Clima en Madrid. En la sala Mocha, Zona Azul de IFEMA, Madrid.

Ruedas de prensa agendadas por UNFCCC:

— 11.30: Rueda de prensa de Climate Action Network International (Mocha).

— 12.00 horas: Rueda de prensa del país anfitrión. (Chiloe)

— 13.15 horas: Rueda de prensa de la UNFCCC (Chiloe).

— 14.00 horas: Rueda de prensa de la Unión Europea (Chiloe)

ZONA VERDE (IFEMA)

— 13.00 horas: Ceremonia de apertura zona verde.

— 13.00 horas: Foro Voces Indígenas. Sustaining All Life. Zona 1 encuentro.

— 13.00 horas: AECID, 30 años cooperando por el desarrollo sostenible. Zona exposición.

— 13.15 horas: El Foro NESI de Nueva Economía e Innovación Social celebra el encuentro «Cambiar la Economía para frenar el Cambio Climático». En el Espacio Ágora.

— 14:00 horas: Lectura por jóvenes del manifiesto que salió de la preCOP de Nueva York. SEO/Birdlife. Foro Sociedad Civil y Jóvenes.

— 15.00 horas: Ceremonia inaugural de la participación de los Pueblos Originarios en la COP25. Foro Sociedad Civil y Jóvenes.

— 15.00 horas: Diálogo internacional para la Justicia Climática. Interviene: Fridays For Future and Nature for Climate. Ágora

— 16.15 horas: Presentación de los proyectos de Ecoinnovación educativa de la Fundación Endesa. Agorita

— 16:00 horas: Mesa redonda sobre el impacto de las grandes catástrofes y los riesgos asociados al cambio climático – Organiza: Mapfre. Espacio Diálogo.

— 16.00 horas: Es Montañas. Interviene: Cristina Gallach. Mare Nostrum.

— 16.45 horas: ‘Cocina Sostenible’. Interviene: Hermanos Roca. Ágora.

— 17:00 horas: Las claves del cambio climático en el aula. Universidad Autónoma de Madrid. Foro Jóvenes y Sociedad Civil.

— 17.00 horas: ‘Justicia Intergeneracional en la crisis climática. Save the Children.

— 18:00 Conciertos de Radio3 (Izal, El Kanka, Second). Ágora.

CASTELLANA VERDE

— 09:30: Jornada sobre Seguridad Alimentaria en España. Clausura: María Luisa Carcedo, Ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social en funciones. En el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.

— 13.40 horas: TBA21 apoya el COP25 instalando una iobra de John Gerrard en el patio del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. En el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza (Paseo del Prado, 8).

— 18.00 horas: Mesa de debate en torno a COP25 en el marco de la exposición ‘Biodiversidad amenazada’. Real Jardín Botánico.

— 19:00: Conferencia: ‘La COP ante el cambio climático’ Conferencia del profesor Bjorn Stevens, director del Instituto Max Planck de Meteorología. En la Fundación BBVA.