UBER y sus “colaboradores” comienzan con las malas prácticas

Columna Poliédrica

Recientemente he tenido que viajar a México, en concreto, ,a su capital. Al igual que en otras ciudades del mundo, la plataforma UBER se instaló allí y han tenido una dinámica parecida a la que se ha dado en Costa Rica. No obstante, como llevan más tiempo allí, es posible observar una serie de vicios que ya están siendo puestos en práctica en Costa Rica, situaciones que perjudican en grado sumo a los usuarios de esa opción de transporte.

Uno de esos vicios es la duración que ahora tienen los “colaboradores” para iniciar el servicio de transporte. En la ciudad de México los tiempos que marca la aplicación cambian en relación con lo que sucede en la realidad, es decir, se puede solicitar el servicio y la aplicación indica, en un primer momento, por ejemplo, cuatro minutos para que el vehículo llegue al punto de partida; sin embargo, de un pronto a otro, ese tiempo puede duplicarse o triplicarse.

Al igual que en Costa Rica, en no pocas ocasiones, los “colaboradores” aceptan hacer el servicio sin haber terminado el anterior. En efecto, esta práctica o vicio se ha puesto de moda en nuestro país, aspecto que lleva al usuario a esperar en demasía por un servicio que contrató con base en otros tiempos de espera; en palabras sencillas, al usuario del servicio se le cambian las condiciones temporales en que aceptó contratar el servicio, situación que no debería ser bajo ningún concepto.

Otro aspecto que se ha convertido en un vicio, es el cobro de rubros que no, necesariamente, son responsabilidad del usuario. Por ejemplo, se está cobrando montos adicionales cuando el chófer espera más de cierto tiempo, sin embargo, muchas veces, la plataforma presenta problemas para ubicar el punto de partida del usuario y lleva al “colaborador” a otro punto de ubicación. donde no está el usuario. No me cabe duda que muchos de nuestros lectores han experimentado esta situación.

Sumado a lo anterior, muchos de los chóferes, una vez aceptado el servicio, lo suspenden unilateralmente. Se trata de una práctica muy molesta, especialmente, cuando existe cierta urgencia por el servicio o cuando se tiene el tiempo comprometido. La persona que solicita el servicio queda indefensa frente a plataforma UBER y en relación con el socio colaborador, es decir, en estos aspectos el usuario queda a expensas de estas instancias.

Finalmente y no menos importante, el que paga con tarjeta de crédito le es confiscado el monto del servicio y queda comprometido a pesar de las circunstancias. Lo que decimos es que el usuario se le somete a un maltrato y termina soportando los vicios narrados porque ya se ha pagado el servicio por anticipado. Estamos frente a un sistema perverso para el usuario o cliente.

(*) Andi Mirom es Filósofo

andimirom@gmail.com

columnapoliedrica.blogspot.com