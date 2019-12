¿Un nuevo tipo de sistema estelar? Una misteriosa señal de radio desconcierta a los astrónomos

El equipo internacional de investigadores detectó una emisión de radio de un objeto situado a unos 1.800 años luz de la Tierra cerca de la Constelación del Sur de Ara. La observación fue realizada con ayuda del radiotelescopio MeerKAT, en el desierto de Karoo en Sudáfrica.

La inusual llamarada provenía de un sistema estelar binario, o sea dos estrellas orbitándose una a la otra. Sin embargo, resultó que el hallazgo es muy difícil de explicar.

El enigmático sistema estelar

El equipo dedujo que la fuente de emisión coincide con la posición de una estrella, llamada TYC 8332-2529-1. Esta estrella es relativamente brillante, por lo que había sido observada por un número de telescopios ópticos diferentes en el pasado.

