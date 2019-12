¿Un argentino al frente de la diplomacia de la UE?

Josep Borrell Fontelles nació el 24 de abril de 1947 en Puebla de Segur, una localidad de la provincia de Lérida, en Cataluña. Su abuelo era un panadero catalán que a comienzos del siglo XX decidió emigrar hacia Argentina, en busca de un mejor futuro. Se instaló en la provincia de Mendoza, donde tuvo un hijo y regenteó una confitería.

Su abuelo decidió regresar a España junto a su familia en 1936, justo antes del inicio de la Guerra Civil española. El padre de Borrell en ese entonces tenía 8 años.Josep Borrell hizo toda su carrera en España. Egresó de la Universidad Politécnica de Madrid como ingeniero aeronáutico y se especializó en Investigación Operativa en la Universidad de Stanford, en EEUU. También realizó posgrados en Economía de la Energía en el Instituto Francés del Petróleo y de Ciencias Económicas en la Universidad Complutense de Madrid.

Su militancia en el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) comenzó a los 26 años, mientras el joven Josep se encontraba estudiando en Madrid. Era 1975, mismo año en que falleció Francisco Franco y comenzaba la transición hacia la democracia.

La llegada de Borrell al primer plano de la política española llegó en 1983 con el Gobierno de Felipe González, quien lo designó como Secretario de Hacienda. Luego ejerció como ministro de Obras Públicas y Transportes.

El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha optado hoy por la nacionalidad argentina, condición que le viene por parte de su padre, nacido en Mendoza. Es un honor que este reconocido político y con importantes responsabilidades en la UE sea ciudadano de nuestro país pic.twitter.com/VhUilboFYL — Ramon Puerta (@ramon_puerta) 18 de julio de 2019



Tras un intento frustrado por ser candidato a la Presidencia por el PSOE en el año 2000, Borrell fue uno de los representantes de España en la elaboración de la Constitución Europea. En 2004 y 2007 presidió el Parlamento Europeo. Luego se mantuvo alejado de la primera línea política hasta 2018, cuando fue convocado por el presidente del Gobierno español Pedro Sánchez para ser canciller.En julio de 2019, el Consejo Europeo lo designó en el cargo de Alto Representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, cargo que asumió este 1 de diciembre.

Ese mismo mes, Borrell sorprendió al tramitar la ciudadanía argentina ante la embajada argentina en España y explicó que lo hacía como un homenaje a sus órigenes.

«Firmaré la doble nacionalidad española y argentina porque la historia es que mi padre nació en Mendoza y era hijo de inmigrantes catalanes cuya huella he encontrado y me ha parecido una oportunidad interesante, aunque no aporte nada desde el punto de vista práctico», explicó en su momento a medios españoles.