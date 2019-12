Aquí están las mejores aplicaciones y juegos del 2019, según Apple

En lo que respecta a juegos, Sky: Children of the Light ha sido el juego del año para iPhone, mientras que Hyper Light Drifter ha llegado a ser el mejor juego para iPad. Gris se ha llevado a casa el premio al mejor juego del año para Mac. Wonder Boy: The Dragon’s Trap ha sido el juego del año para Apple TV.

In love with this game (Sky: Children of light) on my ipad. Played a lil piano tune for fellow random online strangers today. Sloppy but hey they liked it. ;3 #sky星を紡ぐ子どもたち pic.twitter.com/CF6hrD87XO

