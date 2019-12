COP25: Arnold Schwarzenegger no acude a su cita en la Cumbre de Madrid

Madrid, 3 Dic. 2019 (Europa Press).- El actor y exgobernador de California, Arnold Schwarzenegger, no ha podido asistir este martes 3 de diciembre a un acto que tenía programado en la Cumbre del Clima (COP25), que se celebra hasta el 13 de diciembre en Madrid.

Según ha señalado Sebastián Navarro, secretario general de la iniciativa Ciudades Capitales Frente al Cambio Climático (CC35) y también participante en el acto, el actor de la famosa saga ‘Terminator’ no ha podido acudir a la Cumbre por «motivos personales». Navarro también ha comentado que había tormentas en Estados Unidos.

No obstante, aunque los motivos y el origen del que partía el actor no se conocen por motivos de seguridad, los organizadores señalan que algunos ponentes que aún no habían viajado a Madrid no han podido hacerlo por las tormentas en Estados Unidos.

En concreto, Navarro ha apuntado durante el debate en el que iba a participar el actor, que éste no ha podido asistir porque ha habido tormentas en Estados Unidos que han impedido su salida del país americano.

El republicano Arnold Schwarzenegger es uno de los integrantes de la iniciativa ‘Guerra Mundial Cero’, lanzada este lunes por el ex senador demócrata y ex secretario de Estado de Estados Unidos, Jon Kerry, con el objetivo de mantener más de 10 millones de «conversaciones climáticas» en el próximo año con estadounidenses de todo el espectro político, según informa de New York Times y con un presupuesto inicial de medio millón de dólares.

La «antorcha» climática

Pese a la ausencia del conocido actor, la jornada ha arrancado como estaba prevista, y ha sido inaugurada por la ministra de Medio Ambiente de Chile y presidenta de la COP25, Carolina Schmidt, que ha puesto de relieve el papel de los jóvenes en la lucha contra el cambio climático.

Durante el acto, Schmidt ha recogido la ‘antorcha’ climática de la mano de la joven activista chilena Julieta Martínez.

«Esta antorcha es la llama y la fuerza de la juventud, que han sido los mayores motores de exigencia y de transformaciones hacia los líderes en el mundo. La justicia intergeneracional es para los dos lados, tenemos que ser capaces de reaccionar y aumentar nuestra acción concreta para poder tener un mundo que heredar a la futura generación», ha dicho Schimdt.

La presidenta de esta edición número 25 de la COP25 ha hecho balance de la primera jornada del evento. «Estoy contenta, el primer ejemplo de esta Cumbre es la colaboración y el trabajo conjunto entre países, podemos lograr y hacer posible lo imposible», ha afirmado en referencia al hecho de que esta Cumbre la presida Chile y sea acogida por otro país, en este caso, España. «Se pueden conseguir grandes cosas si trabajamos juntos», ha recalcado.

Según indica Martínez en declaraciones a Europa Press, esta «antorcha honorífica» representa la crisis climática, y ha viajado por todo el mundo, llegando finalmente a Madrid.

Con solo 16 años, Martínez fundó el año pasado Tremendas, una plataforma que visibiliza y conecta talento femenino con el objetivo de que jóvenes mujeres «se empoderen» y que «empiecen a innovar en una edad temprana y crean en ellas», todo ello siguiendo los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) marcados por la ONU.