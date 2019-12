Fiscalía alemana afirma tener pruebas de huella rusa en el asesinato de un georgiano

Berlín, 4 dic (Sputnik).- La investigación presentó suficientes pruebas de que Rusia o su república de Chechenia están detrás del asesinato de un georgiano en Berlín el pasado agosto, informó la Fiscalía General alemana en un comunicado a disposición de Sputnik.

«Hay suficientes pruebas de que Tornike K. fue asesinado por orden de los órganos estatales de la Federación de Rusia o de la república rusa de Chechenia», dijo el ente.

La Fiscalía General comunicó que recibió este miércoles los materiales de investigación.

Según el ente, hay «un trasfondo político» por el cual se revisaron los resultados de investigación previas.

El georgiano fue asesinado de bala el 23 de agosto de 2019 en el distrito de Moabit de la capital alemana.

Al día siguiente la Fiscalía de Berlín informó sobre la detención de un ruso, de 49 años, sospechoso del asesinato.

El ente declaró que fueron hallados «el arma homicida y una bicicleta en la cual buscó fugarse».

Alemania declara personas no gratas a dos diplomáticos rusos

La nota indica que la decisión fue tomada en respuesta a que «las autoridades rusas, pese a numerosos llamamientos enérgicos de alto nivel, no participaron lo suficiente en la investigación del asesinato de Tornike K. en [el barrio de] Tiergarten de Berlín».Según informó el periódico Der Spiegel, «Alemania expulsó a dos funcionarios de la Embajada rusa (…) en relación con el asesinato del ciudadano georgiano en Berlín» en agosto pasado.

La investigación presentó suficientes pruebas de que Rusia o su república de Chechenia están detrás del asesinato, informó la Fiscalía General alemana en un comunicado a disposición de Sputnik.

«Hay suficientes pruebas de que Tornike K. fue asesinado por orden de los órganos estatales de la Federación de Rusia o de la república rusa de Chechenia», dijo el organismo.

A su vez, Moscú tildó la expulsión de los diplomáticos de un acto infundado y hostil y precisó que se verá obligada a responder.

«Nos vemos obligados a implementar un conjunto de medidas de respuesta», señaló la Cancillería rusa.

Además, el Ministerio tildó de un «acto hostil e infundado» la expulsión de los diplomáticos rusos.

Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, señaló que la información de las autoridades alemanas sobre presunta implicación de Rusia en el asesinato de un ciudadano georgiano en Berlín no ensombrecerá la reunión entre el presidente ruso Vladímir Putin y la canciller alemana Angela Merkel el 9 de diciembre en París.»No, no lo creo. No hay sospechas serias y no puede haber. ¿Qué relación tiene esto con las autoridades rusas? Estas son conjeturas absolutamente infundadas. Los medios alemanes exacerban el tema de alguna manera, pero no significa que las cosas de veras sean así», dijo Peskov al respecto.

A finales de agosto, la policía alemana detuvo a un ruso de 49 años, sospechoso de matar a tiros a un nacional de Georgia aquel mismo mes en Berlín.

Según medios alemanes, la investigación prioriza la versión de que fuera un asesinato por encargo de la inteligencia de un Estado.

El diario Spiegel difundió que el sospechoso podría ser un empleado de los servicios especiales rusos, pues el nombre del presunto asesino no figura en las bases de datos rusos, y el número de su pasaporte es similar a los de oficiales de inteligencia militar rusa. (Sputnik)