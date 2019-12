Países petroleros deben aumentar recorte producción para sobrellevar 2020, según analista

Caracas, 5 dic (Sputnik).- Los miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y sus aliados deben aumentar la cuota del recorte de crudo a un millón de barriles si quieren que se mantenga el equilibrio de los precios en 2020, dijo a Sputnik el experto en economía y petróleo Rafael Quiroz.

«La OPEP está produciendo en este momento 29,3 millones para la semana pasada, a eso tiene que recortarle un millón la OPEP si quiere que los precios no caigan en el primer trimestre del próximo año», señaló a esta agencia Quiroz, quien se desempeña como jefe de Cátedra Petrolera de la Universidad Central de Venezuela.

Este jueves se reunirán en Viena, Austria, los miembros de la OPEP, quienes deben tomar una decisión en consenso sobre la cuota de recorte de producción de petróleo, que se ha venido aplicando desde finales de 2016.

El analista recordó que basta con que uno de los miembros rechace la propuesta para que no pueda llevarse a cabo.

«La mayoría de los miembros de la OPEP, buena parte van a estar de acuerdo con recortar la producción, y creo que están decididos, pero las decisiones de la OPEP se toman por consenso total y si uno de los 14 miembros no está de acuerdo no se toma ninguna decisión, si no es por consenso no es», destacó.

Desaceleración de la economía

De acuerdo a las perspectivas del Fondo Monetario Internacional para 2020, la denominada «guerra comercial» amenaza la economía mundial con una desaceleración.

Las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China en el sector de manufacturas y la inversión, expuso Quiroz, pueden provocar un impacto negativo en muchos países.

La directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, planteó el pasado 8 de octubre en declaraciones a la prensa que el Producto Interno Bruto (PIB) mundial podría caer alrededor del 0,8 por ciento.

«En una guerra comercial, todos pierden. Para la economía mundial, el efecto acumulativo de los conflictos comerciales podría suponer una pérdida de aproximadamente 700.000 millones de dólares para 2020, alrededor del 0,8 por ciento del PIB. Esto es aproximadamente el tamaño de toda la economía de Suiza», añadió Georgieva.

La posible desaceleración de la economía mundial, señaló el analista, va a conducir a una menor demanda del crudo, lo que sumado a la intención de Estados Unidos y de otros exportadores independientes de aumentar la producción, podría llevar a un abaratamiento del petróleo.

Escenario dramático

El jueves será determinante, añadió el experto, pues los 14 miembros de la OPEP debatirán sobre el recorte.

«La OPEP ante un escenario bastante dramático para el próximo año, por lo menos el primer semestre, debería ratificar una vez más su experiencia positiva que ha tenido que es el jugar a una regulación de la producción», sostuvo.

A consideración de Quiroz, el millón de barriles debería dividirse en partes iguales entre los países OPEP y sus aliados, encabezados por Rusia, México y Kazajistán.

Sin embargo, Irak e Irán, opinó el analista, podrían no estar dispuestos a aumentar el recorte, y aunque Arabia Saudita continuase entregando una cuota mayor de su producción, como ha venido haciendo, ello no tendrá el mismo efecto que en 2019, cuando permitió mantener la cesta OPEP alrededor de los 63 dólares.

Por ello, Quiroz consideró que no se logrará un recorte significativo.

Hasta el momento, algunos de los miembros del cartel han insinuado que el recorte podría pasar de 1,2 a 1,6 millones de barriles diarios.

Como cada año desde 2016, el debate sobre un recorte adicional de producción impulsa alzas en el precio del petróleo cuando se aproxima la cumbre de la OPEP.

El crudo Brent registró alza del 2 por ciento y el Texas de casi 1 por ciento un día antes de la reunión.

Entre 2014 y 2016, el crudo registró una caída histórica de sus precios, lo que llevó a los miembros de la OPEP a lograr, después de 8 años sin consenso, un acuerdo para recortar la producción e intentar reducir la sobreoferta de petróleo para buscar un equilibrio del valor de la cesta.

Desde entonces, el acuerdo se ha ratificado y se ha mantenido un comité que se encarga de monitorear que cada uno de los miembros cumpla con su cuota. (Sputnik)