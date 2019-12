Feria Hecho Aquí: Más de 180 artesanos y diseñadores ofrecerán productos con identidad en el Cenac

San José, 5 Dic. (Elpaís.cr).- Las instalaciones del Centro Nacional de la Cultura (Cenac), sede del Ministerio de Cultura y Juventud, recibirán a más de 180 artesanos y diseñadores de diversas zonas del país, en la quinta edición de la Feria Hecho Aquí 2019 (FHA19), una plataforma de comercialización de producto artesanal 100% costarricense, que busca generar un espacio de encuentro con el público y el artesano.

En esta ocasión, se contará con 90 puestos, organizados en diversas categorías, segmentadas por el tipo de técnicas y materias primas que caracterizan la artesanía costarricense, como arcilla, madera, metal, fibra, cuero, productos indígenas; así como diseño. Estos productos muestran la identidad cultural del ser costarricense y de las diferentes regiones del país.

“La Feria Hecho Aquí es una vitrina de productos artesanales y de diseño, para fomentar su crecimiento y fortalecimiento, por medio de la interrelación entre los participantes y el público”, indicó el Ministerio de Cultura y Juventud en un comunicado de prensa.

La Feria Hecho Aquí 2019 se realizará el viernes 06 de diciembre, de 10 a.m. a 8 p.m.; el sábado 07 de diciembre, de 10 a.m. a 8 p.m.; y el domingo 08 de diciembre, de 10 a.m. a 7 p.m., en el Cenac. La entrada es gratuita y abierta al público.

Durante la feria, se ofrecerá al público actividades artísticas como música, bailes populares, mascaradas, teatro, cuentacuentos y títeres. Además, el público podrá encontrar una variada oferta gastronómica.

Novedades:

En esta quinta edición de la FHA19, además de los artesanos elegidos mediante proceso de convocatoria, se contará con colectivos y agrupaciones que tendrán la oportunidad de conocer la labor de personas artesanas emprendedoras de los cantones de Turrialba, Sarapiquí, Santa Cruz, Los Santos, Santa Ana, Sarchí, así como de Limón y San José.

Todos los integrantes de estos colectivos y agrupaciones se han formado mediante el Programa “Artesanías con Identidad” del Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ), el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), el Programa de Fomento y Mejora Artesanal del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) y el programa de apoyo del Museo de Arte y Diseño Contemporáneo (MADC).

“Desde el Centro de Producción Artística y Cultural trabajamos de una manera organizada para mejorar las condiciones, y brindar un espacio adecuado para que el público pueda interactuar con cada uno de los artesanos en este encuentro cultural. Para esta edición, se brindó prioridad a nuevos emprendimientos, con el objetivo de diversificar la oferta y ampliar la participación de otras zonas del país como los territorios indígenas costarricenses”, indicó Ada Acuña Castro, directora del Centro de Producción Artística y Cultural (CPAC), instancia del Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ) a cargo de la producción y ejecución de festivales y eventos artísticos-culturales de alta calidad y proyección nacional e internacional.

Entre otras novedades, se ofrecerá la exposición “Espíritu del Barro”, la cual se trabaja de manera articulada con el Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural. La exhibición presenta las ocho obras ganadoras, así como las cinco menciones honoríficas, producto del Certamen Nuestras Artesanías Tradicionales 2019.

Conozca el detalle de los stands y los productos participantes en la Feria Hecho Aquí 2019 en el siguiente enlace: Feria Hecho Aquí 2019 – Stands participantes

Programa – Actividades Artísticas FHA

Viernes 6 de diciembre de 2019

10:00 a.m. Inauguración – Acto protocolario, presentación de videos y marimba

10:45 a.m. Espectáculo con cimarrona y mascarada

12:30 md Bailes folclóricos

2:00 p.m. Cuentacuentos

4:00 p.m. Concierto de guitarra

6:00 p.m. DJ

Sábado 7 de diciembre de 2019

10:30 a.m. Bailes folclóricos

12:30 md Títeres

2:30 p.m. Bailes folclóricos

6:00 p.m. Concierto bailable

Domingo 8 de diciembre de 2019

11:00 a.m. Circo

12:30 md Cuentacuentos

2:00 p.m. Danza urbana

3:30 p.m. Concierto de jazz

5:30 p.m. Baile popular