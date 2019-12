Gobierno boliviano asegura que presidenta de facto Áñez no será candidata en 2020

La Paz, 5 dic (Sputnik).- La presidenta de facto Jeanine Áñez no será candidata en las elecciones que se realizarán en Bolivia en el primer semestre de 2020, aseguró el jueves el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez.

«(Áñez) no va a ser candidata, no va a apoyar a ningún candidato, no va a hacer política por ningún candidato», dijo Núñez, convertido el miércoles en el principal colaborador de la presidenta al jurar como Ministro de la Presidencia en relevo de Jerjes Justiniano, en un sorpresivo ajuste ministerial en el gobierno instalado hace apenas tres semanas.

Núñez, quien pertenece al partido derechista Demócratas, igual que Áñez, hizo la declaración a reporteros en el Palacio de Gobierno que le consultaron sobre versiones de medios que mencionaron un supuesto interés por parte de la gobernante de facto en postular a la presidencia.

La gestión del gobierno de Áñez es transitoria y su objeto principal es garantizar la realización de las próximas elecciones, insistió el ministro de la Presidencia.

El exministro Justiniano, quien dijo que fue destituido sin previo aviso y no renunció como indicaron los primeros informes oficiales, declaró a varios medios locales que veía también intereses políticos y electorales en la decisión presidencial de sacarlo del gabinete.

«Ahora, creo que (Áñez) ya tiene una aspiración política, quiere ser candidata», dijo Justiniano al diario La Razón.

El exministro confirmó que Áñez lo había invitado al gabinete porque él es un estrecho colaborador del líder cívico de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, con objeto de lograr la pacificación del país luego de los conflictos que precedieron y siguieron a la caída del gobierno de Evo Morales.

Justiniano aseguró haber cumplido el objetivo de la pacificación, aunque advirtió que los movimientos sociales solo declararon una pausa en sus protestas contra el gobierno de Áñez.

El cívico Camacho, entretanto, anunció oficialmente su decisión de postular a la presidencia.